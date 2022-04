Vier Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

VEENDAM – Ter gelegenheid van Koningsdag hebben vier personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding ontvangen op dinsdag 26 april 2022. De heer Swama en de heer Visscher-van der Zwaag zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Oosterveld en de heer Meijerman zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Berry Link ging bij de ontvangers langs op verschillende locaties om hen te verrassen.

De heer A. Meijerman (1949)

De heer Meijerman was wethouder van de voormalige gemeente Nieuwolda, burgemeester van de voormalige gemeente Reiderland, maar is vooral bekend als voormalig burgemeester van de gemeente Veendam. Naast zijn functies in het openbaar bestuur is de heer Meijerman al vele jaren actief voor verschillende organisaties en stichtingen. Hij is onder andere actief voor de Antonius Zorggroep, De Graanrepubliek 2.0, Cosis, het Veenkoloniaal Syphonie Orkest, Het Overweeghuis en Waterbedrijf Groningen. Burgemeester Berry Link: “De heer Meijerman is een betrokken bestuurder met een groot hart voor de mensen. Als de heer Meijerman ergens instapt wil hij er ook echt iets van maken en gaat niet op de winkel passen. De heer Meijerman zet zich al jaren lang in op het gebied van water, cultuur en zorg. Om die reden is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

De heer H.R. Oosterveld (1949)

Het leven van de heer Oosterveld staat al sinds zijn jeugd in het teken van de natuur. Van 1992 tot 2010 was hij werkzaam voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eerst als plaatsvervangend directeur van de directie Natuurbeheer en later als directeur Noord. Als regiodirecteur Noord was hij verantwoordelijk voor het waddenbeleid binnen dat ministerie. Hij speelde een belangrijke rol bij de plaatsing van de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. In 2010 ontving hij hiervoor de eerste Zilveren Waddenpenning. De heer Oosterveld zet zich in voor verschillende organisaties. Zo was hij ruim 10 jaar actief bij het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) en is hij sinds 2021 lid van de EUROPARC-raad, het netwerk voor de natuurlijke en culturele erfgoederen van Europa met 400 leden in 37 landen. Ook is de heer Oosterveld voorzitter van de Raad van Advies van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Daarbij richt hij zich vooral op het vergroten van de betrokkenheid van jongeren. Burgemeester Berry Link: “De heer Oosterveld is een betrokken man met een groot hart voor de natuur, waarbij hij zich manifesteert op regionaal, landelijk en Europees niveau. Daarom is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

De heer D. Swama (1948)

De heer Swama is dit jaar 60 jaar actief in op het orgel begeleiden van kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, koren en solisten. Daarnaast was hij ook actief betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk en van het Walckerorgel in Wildervank en het Van Oeckelenorgel in Oude Pekela. Burgemeester Berry Link: “Het orgel is voor de heer Swama meer dan een hobby. Hij zet zich al 60 jaar met passie in voor het spelen, maar ook zeker voor het behoud en onderhoud van het orgel. Door de vele uren en de wijze waarop hij zich inzet is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

De heer G. Visscher – van der Zwaag

De heer Visscher – van der Zwaag zet zich al sinds 1971 vrijwillig in bij verschillende organisaties. Door heel Nederland heeft hij actieve taken uitgevoerd bij diverse kerkelijke gemeenten. Ook was hij meerdere jaren actief voor stichting Schuldhulpmaatje, waar hij mensen met schuldenproblemen hielp. Burgemeester Berry Link: “De heer Visscher – van der Zwaag laat in al zijn werkzaamheden een vorm van barmhartigheid zien die veel respect verdient. Daarom is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”