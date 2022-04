Vrouwen verdacht van faillissementsfraude

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | FRISSE KONINGSDAG

Er zijn vanochtend nog vrij veel wolkenvelden maar er zijn ook al zonnige perioden, vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig met vooral wat stapelwolken. Het blijft droog, maar warm is het niet want net als gisteren komt de temperatuur maar tot 13 of 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden (meestal windkracht 3).

Vannacht is het helder en rustig en daarmee ook koud met minimumtemperaturen rond 2 graden. Er is zelfs kans op een beetje vorst aan de grond. Dus de eerste uren is het morgen koud en rustig weer op de Koningsdag, maar de temperatuur loopt snel op en het komt halverwege de middag opnieuw tot 13 of 14 graden. De wind komt morgen uit het noorden tot noordwesten.

Donderdag komt er uit het noordwesten weer wat meer bewolking maar de middagtemperatuur gaat dan een paar graden omhoog. Op vrijdag en in het weekend is het zo’n 14 graden. Net als op donderdag is er dan een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden.