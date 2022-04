Wunderline-stuurgroep besluit tot onderzoek naar directe trein

GRONINGEN, BREMEN – Leden van de Wunderline stuurgroep hebben op 21 april afgesproken om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een directe treindienst tussen Groningen en Bremen. Deze directe trein moet aansluiten op het trans-Europese treinnetwerk. Dit is een nieuw Europees plan om landen per spoor beter met elkaar te verbinden. Voor Duitse en Nederlandse reizigers wordt het dan gemakkelijker om per trein naar Scandinavië, Brussel, Parijs en Londen te reizen.

Directe trein



Het onderzoek naar een directe trein is de laatste openstaande afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst Wunderline uit 2019. De komende tijd onderzoekt de stuurgroep of en in welke vorm een directe treinverbinding haalbaar is. De eerste resultaten van het onderzoek zijn hopelijk in 2023 beschikbaar.



Aansluiting internationale stations

Fleur Gräper – van Koolwijk, gedeputeerde provincie Groningen is blij met de verkenning: “Wij koesteren sinds het allereerste moment dat we bezig zijn met de verbetering van de spoorverbinding Groningen – Bremen de wens om een directe trein te realiseren. Ik ben blij dat we in een sterk veranderende wereld nu ook gaan verkennen hoe we deze stap kunnen zetten. Ik zie mogelijkheden om met een directe trein de reis van Groningen naar Bremen nog comfortabeler te maken en een interessante aansluiting op internationale stations zoals Bremen te realiseren. Wat onze Groningers wederom mogelijkheden moet bieden voor interessante treinaansluitingen op andere internationale treinen naar bijvoorbeeld Scandinavië.”



Opwaardering regio

Berend Lindner, staatssecretaris van Economie, Arbeid, Transport en Digitalisering van Nedersaksen (Duitsland) benadrukt de mogelijke voordelen van een directe treinverbinding voor de regio: “Land Nedersaksen zet zich voor de Wunderline in omdat het weet hoe belangrijk de Wunderline voor de Duits-Nederlandse grensregio is en wat de opwaardering van deze treinverbinding voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio kan betekenen. Wij zien dit project als een Europees voorbeeldproject en als een katalysator voor de grensoverschrijdende samenwerking. Een directe trein kan een interessante optie zijn om de infrastructurele verbeteringen – die we in het kader van de Wunderline zullen realiseren – nog beter te benutten. Dit vinden wij het onderzoeken waard .”



Europese financiering

De Europese Commissie ziet de Wunderline als Europees voorbeeldproject en moedigt de partners aan om na te denken over de toekomst van de Wunderline. Het onderzoek naar een directe trein is een eerste stap. Hiervoor willen de partners gebruikmaken van Europese financiering.

Het onderzoek past ook bij de afspraken uit het coalitieakkoord, zo zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “In het coalitieakkoord is afgesproken dat we gaan onderzoeken hoe we betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland kunnen realiseren. Een goede en snelle verbinding tussen Groningen en Bremen zou een logische schakel zijn. Het verbindt de twee universiteitssteden met elkaar en kan bijdragen aan kennisoverdracht en versterking van de economie. Vanuit Bremen kan je gemakkelijk doorreizen naar steden als Hamburg en Berlijn. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.” Sneller en comfortabeler

Naast het onderzoek naar een directe treinverbinding werken de Wunderline partners ook aan de nodige spoorwerkzaamheden om de Wunderline in 2024 te laten rijden. Dan moet ook de Friesenbrücke klaar zijn. Uiteindelijk kunnen reizigers hierdoor twintig minuten sneller en comfortabeler tussen Groningen en Bremen reizen.



Ingezonden