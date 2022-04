Dakbrand aan de Langeleegte in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Koningsdag, woensdag 27 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKING | ZON BREEKT DOOR

Er is vannacht veel bewolking gekomen, nadat het eerst helder en koud was met temperaturen rond het vriespunt, en aan de grond minima rond -2. Maar de bewolking gaat oplossen en vanmiddag wordt het vrij zonnig met de vorming van stapelwolken. Warm wordt het niet met een maximumtemperatuur van 13 á 14 graden. Maar er is veel minder wind dan gisteren: vanochtend staat er windkracht 1 tot 2 en vanmiddag windkracht 2 tot 3, dan uit noordwest tot noord.

Komende nacht is het eerst weer helder en koud, met minimum van 0 tot +2 en -opnieuw- kans op vorst aan de grond. Morgenochtend is er daarna weer vrij veel bewolking en morgenmiddag is het vrij zonnig. Maximum morgen 14 á 15 graden.

Vrijdagnacht is het minder koud want dan is er meer bewolking, en ook vrijdag-overdag zijn er wolkenvelden en een paar opklaringen. In het weekend overheerst toch wel de bewolking, ondanks dat de lustdruk dan hoog is. Soms kan er een kleine bui vallen en met name de middagtemperatuur is in het weekend laag met maximaal 12 tot 14 graden. Normaal gesproken is dat bij het begin van de mei-maand ongeveer 16 graden.