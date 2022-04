Gezamenlijk herdenken op historische plek kamp Westerbork

WESTERBORK – Elise Kuilder uit Hengelo heeft de poëziewedstrijd Westerbork in Woord gewonnen. Zij zal haar gedicht Kwijt voordragen op 4 mei, tijdens de Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork. Na twee jaar herdenken in alternatieve vorm kan de Dodenherdenking dit jaardoorgaan in haar traditionele vorm waarbij bezoekers welkom zijn. Tijdens het herdenkingprogramma spreken Holocaust overlevenden Ronald Waterman en Zoni Weisz. Sopraan Channa Malkin zingt liederen uit de cyclussen Rocking the Child en Zwarte Bloemen.



Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de historische plek worden de slachtoffers van de Holocaust, die via kamp Westerbork uit Nederland zijn weggevoerd, herdacht. Het herdenkingsprogramma begint op woensdag 4 mei 2022 om 19.00 uur met een Stille Tocht en is vrij toegankelijk voor publiek. Tijdens de Stille Tocht lezen Olaf Rozendaal en Loek Wiersema de namen op van kinderen die vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Twee generaties

Holocaust overlevende Zoni Weisz spreekt met zijn kleindochter Nathalie Weisz over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog op jongere generaties. Zoni Weisz (1937) trok voor de oorlog, net als de meeste andere Sinti in Nederland, met zijn ouders, broertjes en zusjes rond in een woonwagen. In 1943 werd het rondtrekken door de nazi’s verboden. Tijdens de landelijke razzia op 16 mei 1944 werd ook het gezin Weisz opgepakt en naar kamp Westerbork overgebracht.



Westerbork in Woord

Dit is het eerste jaar dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de poëziewedstrijd Westerbork in Woord organiseert. Jongeren tussen de 13 en 21 jaar konden een zelfgeschreven tekst insturen. Het winnende gedicht wordt voorgedragen tijdens de herdenking. Elise Kuilder (2001) uit Hengelo zal haar gedicht Kwijt ten gehore brengen op 4 mei. In maart 2022 is haar eerste eigen dichtbundel De wereld vergaat niet verschenen bij Boekscout.



Elke dinsdag een trein

Holocaust overlevende Ronald Waterman was zeven jaar toen hij in mei 1942 geïsoleerd werd van zijn vriendjes in Delft. Samen met zijn ouders komt hij in 1943 in kamp Westerbork terecht. ‘Westerbork was zeer onaangenaam. Elke dinsdag kwamen de veewagons. Als de trein vol wegreed, ebde de spanning weg, om in de loop van de week te stijgen.’ Op 4 mei spreekt hij een overdenking uit tijdens de herdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.



Liederen op gedichten van Ida Vos

Operazangeres Channa Malkin verzorgt de muzikale bijdrage aan het herdenkingsprogramma, begeleid door Artem Belogurov op piano. ‘Het is voor mij een grote eer om de liederen van mijn vader Josef Malkin op gedichten van Ida Vos hier in Westerbork te zingen. Ida schreef deze gedichten ter nagedachtenis aan haar klasgenoten, die via deze plek zijn weggevoerd om nooit meer terug te keren.’ Channa voerde de liederencyclus Zwarte Bloemen eerder uit in onder meer New York en Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.



Jizkor en Kaddiesj

Jik Nihom volgt na meer dan twintig jaar Joop Waterman op. Hij zal op 4 mei het Jizkor uitspreken en het Kaddiesj zeggen, tijdens de Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.

De Joodse vader en moeder van Jik overleven de Tweede Wereldoorlog in onderduik.



De twee minuten stilte om 20:00 uur zal worden ingeleid met het Signaal Taptoe door Koen Wijnen; een hoornblazer van de Fanfare Bereden Wapens. Na de twee minuten stilte is er de mogelijkheid tot het leggen van bloemen bij het Nationaal Monument Westerbork. De bloemlegging wordt begeleid door Eszter Branya en Pedro Marquez, een strijkersduo van het Prins Claus Conservatorium. Zij spelen verschillende composities van Gliere, Leclair, Boccherini, Beriot, Bartok en Faure.



Net zoals voorgaande jaren is het advies om met de fiets te komen en op tijd op het kampterrein aanwezig te zijn. De toegangsweg naar het kampterrein is vanaf 16.30 uur open voor auto’s. De Dodenherdenking op 4 mei 2022 bij het Nationaal Monument Westerbork is live te volgen via RTV Drenthe. Het volledige programma van de Dodenherdenking en de veel gestelde vragen zijn te lezen op de website: www.kampwesterbork.nl.

