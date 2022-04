DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Gisteravond is rond half zeven in een vijver aan de Johann-Bernhard-Hensen Weg in Sögel het levenloze lichaam van een 56 jarige man aangetroffen. Het slachtoffer was met zijn rolstoel in de vijver terecht gekomen en verdronken. De politie sluit een misdrijf uit.

Haren

Gisteren heeft een 34 jarige verdachte van een vechtpartij, die op 18 april om 02.30 uur bij het café Kanapee aan de Emsstraße in Haren plaatsvond, zich bij de politie gemeld.

Papenburg

Gistermiddag is bij een ongeval, die om 14.52 uur aan de Johann-Bunte-Straße in Papenburg plaatsvond, een 56 jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met haar Jeep Cherokee op de linker weghelft terecht en botste daar tegen de Ford S Max van een 78 jarige vrouw. De bestuurster van de Ford kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 49.000 euro geschat.

Surwold

Gisteravond is tussen 21.30 en 21.45 uur vanaf een terrein aan de Pastorenweg in Surwold een blauw/zwarte brommer van het merk Peugeot gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Emsland / Grafschaft Bentheim

De politie van Emsland / Grafschaft Bentheim heeft dinsdag het nieuwe verkeersproject “Uns reicht’s!” gelanceerd. De titel van het project is afgeleid van de ervaringen waarmee betrokkenen ter plaatse worden belast. Het is ook bedoeld om aandacht te vragen voor de moeilijke situaties waarmee ambtenaren en de hulpdiensten van brandweer en reddingsdiensten worden geconfronteerd op de plaats van een ongeval en in de nasleep ervan. “Uns reicht’s!” staat ook voor de moeilijke taak om overlijdensmeldingen aan de families te bezorgen.

In 2021 waren er in Emsland / Grafschaft Bentheim 32 verkeersongevallen, waarbij 34 dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Dat zijn er zes meer dan vorig jaar. Daarnaast steeg het aantal zwaargewonden bij ongevallen met 15. Op basis van deze cijfers voert de politie-inspectie in het kader van het nieuwe project vooral controles uit op de plaats van dodelijke of ernstige verkeersongevallen. Bij de start van het project op 26 april bezochten districtsbestuurder Marc-André Burgdorf en inspectieleider Nicola Simon een van de speciaal ingerichte controlepunten. De ambtenaren voerden hier niet alleen snelheidsmetingen uit, ook werden verkeersovertreders staande gehouden en geconfronteerd met de dodelijke of ernstige verkeersongevallen die er ter plaatse hebben plaatsgevonden. Ook konden weggebruikers op het controlepunt met behulp van de zogenaamde impactsimulator van de verkeerspolitie van Lingen testen hoe snel een ongeval kan gebeuren. Dit project gaat verder dan de klassieke snelheidscontroles. Door de gesprekken met weggebruikers direct bij de controleposten hoopt de politie dat mensen gaan nadenken. Ook in 2021 was te hard rijden de belangrijkste oorzaak van dodelijke en ernstige verkeersongevallen. En veel van de voertuigen die dinsdag in beide districten werden gecontroleerd, reden ook veel te snel. In Meppen, Lingen, Papenburg en Nordhorn zijn in totaal zo’n 3.933 voertuigen gecontroleerd en in 172 gevallen snelheidsovertredingen geconstateerd. Onder de koplopers in de omgeving van Nordhorn bevond zich een voertuig dat met een snelheid van 103 km/u reed, bij een toegestane snelheid van 70 km/u en in de omgeving van Papenburg een auto die met een snelheid van 145 km/u reed bij een toegestane snelheid van 100 km/u.