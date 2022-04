PoP reünie Knoalster Popbands op 28 mei

ZANDBERG – Eindelijk is het dan zover. Na een lange voorbereiding en enkele keren uitstel vanwege de corona-pandemie moet het nu doorgaan. Op 28 mei wordt in zalencentrum “De Schaapsberg”, Kerklaan 20 te Zandberg, de Knoalster PoP Reünie gehouden. De naam zegt het al: Het reünie-gevoel is een belangrijke factor.



Zo’n 2 jaar terug kwamen Ton Töben, Harry Geerding en Johan Norda, alle 3 muzikant in o.a. de in de Kanaalstreek van de jaren 70 roemruchte bands als Murphy McCoy en The Bottle Band, Henk Oosterhuis en Siep Schoenmaker, in die tijd resp. actief als barkeeper en dj in de destijds zeer populaire disco’s “In the Mood” in Musselkanaal en “Summertime” in Mussel bij elkaar met het idee een festival te organiseren met live optredens van Bands uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Dat werd dus de “Knoalster PoP Reunie”, die als motto meekreeg: Ontmoet je vrienden van 50 jaar geleden in de zaal van 50 jaar geleden met de live-muziek van 50 jaar geleden.



Dat motto dekt de lading volledig. De Schaapsberg was in die tijd dé zaal in Musselkanaal waar bijna alle bekende Nederpop-bands op zondagmiddag live optraden. En mocht je nieuwsgierig zijn, de zaal ziet er nog nagenoeg net zo uit als destijds. Het is absoluut niet moeilijk weer in de stemming te komen.

De optredende Kanaalster bands uit die tijd zijn: Murphy McCoy, Greatful Dead, Mother of Pearl en The Bottle Band. De zaal is open vanaf 16:00 uur. De eerste band begint om 18:30 uur aan zijn optreden.

En de vrienden van 50 jaar geleden? Dat is afwachten, maar er zullen ongetwijfeld vele zijn. En hoe meer je zelf enthousiasmeert, hoe meer er zullen komen.



Nu lijkt het misschien alsof je niet welkom bent als je niet minimaal 65 jaar bent, maar dat is zeker niet zo. Iedereen die van muziek houdt is uiteraard welkom.

Kaarten zijn te bestellen via: https://www.ticket-dog.nl/evenementen/

Ingezonden