Hoe een nazaat van de Anne Frankboom in Stadskanaal terecht kwam

STADSKANAAL – Bij het Joods monument aan de Navolaan in Stadskanaal is een bijzondere boom gepland. Een nazaat van de witte paardenkastanjeboom die naast het achterhuis stond, waar Anne Frank en haar familie tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken zaten.

Wie het verhaal van Anne Frank heeft gelezen, kent de beroemde Anne Frankboom. Ze schreef er een aantal keer over in haar dagboek: “Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken.” Zo schreef Anne Frank in 1944 in haar dagboek.

De iconische kastanjeboom werd halverwege de 19e eeuw gepland en stond zo’n 150 jaar op de Prinsengracht in Amsterdam. In 2010 waaide de boom tijdens een zware storm om, maar verdween niet. Kleine nazaten van de boom werden verzameld en op verschillende plekken gepland. Zoals in het Amsterdamse bos, bij Rotterdam, Duitse dorpen en sinds kort ook in Stadskanaal.

Tuingroen Stadskanaal diende twee jaar geleden een verzoek in bij de Stichting Wereldboom, die de nazaten van de kastanjeboom in bezit heeft. ‘We kwamen op het idee tijdens een overleg met Stadskanaalster advocaat en raadslid Hans Klopstra.’ Vorig jaar werd de aanvraag voor een zaailing in Stadskanaal goedgekeurd. ‘Wij wilden iets blijvends neerzetten om de beleving van 50 jaar Stadskanaal en 75 jaar vrijheid vast te houden. Wij zijn trots dat het gelukt is een nazaat van deze bijzondere boom naar ’t Knoal te krijgen. Je moet er een hele goede motivatie voor opgeven.’

Boomkrans

In overleg met de gemeente is de boom vorig jaar gepland bij het Joods Oorlogsmonument in Stadskanaal. Wethouder Goziena Brongers: ‘Een mooie symbolische plek, waar het boompje de ruimte heeft om op te groeien tot een, hopelijk, net zo’n iconische kastanjeboom als er ooit in Amsterdam stond. Ik ben blij dat we in Stadskanaal ondernemers hebben die dit belangrijk vinden en zich hiervoor willen inzetten.’

Om het kleine boompje te beschermen is er een authentieke boomkrans om geplaatst, een gietijzeren hek. ‘Dat was een hele zoektocht. Wij wilden een boomkrans die stamde uit de tijd, dat Anne Frank leefde. Uiteindelijk vonden we twee helften die we samen hebben gesmeed tot één boomkrans’, zegt Tuingroen.

QR-code

Het boompje staat er nu een jaar, en staat in deze tijd in volle bloei. Naast de boom wordt een granieten zuil geplaatst met een QR-code. Deze code is te scannen met de telefoon, waardoor je meteen de speciale betekenis van de boom kunt lezen. Daarnaast is Tuingroen bezig om de kleine kastanjeboom op de lijst van de beschermde bomen te krijgen. ‘Deze boom is zo bijzonder, die moet gewoon beschermd worden. We willen met deze boom een voetprint achterlaten voor de toekomst.’

Ingezonden