Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 april, 08.00 uur door John Havinga

GAANDEWEG ZONNIGE PERIODEN | FRIS WEEKEND

Het is nogal bewolkt en vanochtend hebben we daardoor weinig zon. Het wordt maxima 13 à 14 graden, bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vanmiddag kan de zon wat door gaan breken, maar uitbundig zal het niet zijn.

Vannacht krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen en het koelt af naar 5 graden. Het waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer, met in de ochtend droog weer en wat zon, in de middag komen er een paar buien. De maximumtemperaturen schommelen rond 12 à 13 graden.

Zondag blijft ook fris met 13 graden met een afwisseling van wolken en zon, maar het lijkt wel droog te blijven. De wind komt uit het noordwesten tot noorden en wordt matig. De dagen daarna blijft het voorlopig vrijwel droog en ook te koel met maxima tussen 13 en 15 graden.