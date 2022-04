Bogdike’s Rock & Magic zorgt voor boordevol programma in centrum Veendam op 5 mei

VEENDAM – In het centrum van Veendam is op 5 mei werkelijk van alles te beleven voor jong en oud met het festival Bogdike’s Rock & Magic. Op het Museumplein treden vanaf 13.30 uur bands op en het centrum is vanaf 13.00 uur gevuld met allerlei activiteiten in het kader van magie en sprookjes.



Zo lopen er allerlei sprookjesfiguren door het centrum en zijn er korte voorstellingen van Goochelaar Jan en Hilbert Geerling. Theater Straalman en Vriesman’s Willy Wonka act is aanwezig en Jacqueline van theater NOWAK gaat voor de kinderen mooie ballonfiguren vouwen. Acrobaat Jos Tipker zal het publiek verbazen met zijn acts. Het Veenlustplein is omgetoverd door de KIWANIS tot een Oud Hollands-spelletjesplein en deelt Wijk en Buurtcentrum Centrum Veendam ijsjes uit aan de kinderen.

Summerfun houdt een Oempa Loempa speurtocht en kinderen met lange lokken kunnen bij Sandra’s Hairstudio gratis worden ingevlochten en ook is er gelegenheid voor de kinderen om in het centrum te tekenen

Vanaf het podium op het Museumplein wordt om 13.30 uur het spits afgebeten door de Little Cash band met Krzysztof Groen. Verder bestaat het middagprogramma uit een optreden van The Happy Tunes met o.a. Gina de Boer en Mama Maffia met frontman Peter Bloem.

Daarna zal de muziekschoolband The Classic District optreden op het grote podium gevolgd door Suze Schoenmaker die een aantal nummers zal zingen. Suze is leerling van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam en won kortgeleden de Kielzog Talent Award. Vervolgens vanaf 19.30 uur speelt de band The Outtakes en de afsluiter van dit festival dat duurt tot 22.00 uur komt van de band Hot Me met o.a. Everhard Sprik.



Het festival is gratis toegankelijk.

Ingezonden