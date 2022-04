Brandweer blust woningbrand in Stadskanaal

STADSKANAAL – Rond half drie vannacht is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in Stadskanaal.

In een rijtjeswoning aan de Gagelweg in de wijk Maarsveld in Stadskanaal is vannacht om 02:22 uur een zolderbrand ontstaan. Na vijf minuten werd er opgeschaald naar middelbrand. Op dat moment was de brand al uitslaand; de vlammen sloegen uit het dak. De bewoners van het pand konden zichzelf in veiligheid brengen. Ook werd een konijn uit de woning gered.

Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De bewoners van de naastgelegen woningen werden geëvacueerd. Na een binnen-aanval was het vuur snel onder controle. De omliggende woningen konden worden behouden. Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te assisteren bij de eerste afwikkeling van de brand en het regelen van vervangend onderdak.

Info: 112 Regioflits