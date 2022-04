Drie reeën verdronken in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Deze week zijn er drie verdronken reeën aangetroffen in de bocht bij Avebe. Er is wel nieuwe beschoeiing geplaatst; echter er zijn nergens uittredeplaatsen, waardoor deze dieren nooit meer uit het kanaal kunnen komen. Ook Ecologisch Alternatief hoorde van dit drama en stuurde onderstaand persbericht:

Wat is een (mensen) leven waard in Westerwolde?

Ja! Een heel krachtige titel maar toen Ecologisch Alternatief tijdens een van de laatste raadsvergaderingen wederom het ontbreken van uitwaadplaatsen langs de kanalen ter sprake bracht, omdat daardoor niet alleen dieren die te water raken niet meer op de kant komen en verdrinken maar ook mensen, kreeg ik als antwoord van de wethouder “dat het aanleggen van waadplaatsen gewoonweg te duur was!” Vandaar de ongerustheid over wat een leven, van mens of dier, in onze gemeente eigenlijk waard is.

Enkele maanden geleden ben ik benaderd door een dame die, bij een poging haar te water geraakte hond te redden, bijna zelf verdronk, doordat er geen mogelijkheid was op de kant te komen. Zij vroeg mij waarom de gemeente daar niets aan doet.

In 2014 werd ik uitgenodigd door een gezin uit Ter Apelkanaal dat aan het water woonde, om me te laten informeren over de regelmatig te water geraakte reeën, honden en andere dieren die verdronken omdat die niet meer op de kant konden komen door het ontbreken van uitwaadplaatsen. De mensen zagen de dieren voor hun ogen verdrinken en de maat was vol toen twee keer achter elkaar een kind te water raakte dat bijna verdronk. Sindsdien zet Ecologisch Alternatief zich in voor het aanleggen van zoveel mogelijk uitwaadplaatsen en hebben ze al vele mogelijkheden, tips en kostenbesparende voorbeelden genoemd waar niets mee gedaan is.

Vanmorgen ging mijn telefoon voortdurend en is mijn mailbox volgestroomd met verontwaardigde berichten van inwoners naar aanleiding van het bericht in het Dagblad van het Noorden over de verdronken reeën. Het bericht eindigde met het zinnetje: ”de gemeente Westerwolde kon gisteren, ondanks herhaalde pogingen, geen reactie geven.”

Vanmorgen heb ik de wethouder geprobeerd te bellen maar helaas kreeg ik geen contact, toch kan een reactie van ons niet uitblijven bij opnieuw zulk treurig nieuws. We zijn ongerust, boos en verontwaardigd en we willen al die ongeruste inwoners laten weten dat wij ons blijven inzetten voor een ander beleid, een andere mentaliteit en een luisterend oor naar de inwoners om daarmee eindelijk vreselijke situaties als deze op te lossen.

Namens Ecologisch Alternatief,

Edith van der Horst

Foto’s Henk Levi fotografie