Feestelijke start Stichting Duofietsen Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag was bij Woonservicecentrum Kloosterheerd de feestelijke start van de Stichting Duofietsen Ter Apel e.o.

Voor de hoofdingang van Woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel reikten wethouder Henk van

der Goot en voorzitter Joke Bakker van de Bewonersraad “Kans

voor de Veenkoloniën” cheques uit aan de voorzitter van de stichting, de heer Henk Pruim. De

cheques maken het mogelijk om de Stichting Duofietsen op te richten en elektrische duofietsen

aan te schaffen om met dorpsbewoners te fietsen die daartoe zelf niet in staat zijn.

Het initiatief kwam in januari 2021 van een aantal bewoners uit Ter Apel e.o., nadat men kennis

kreeg van de duofiets-organisatie in Vledder (Drenthe). Deze organisatie is haar gehandicapte

medebewoners al tien jaar van dienst met het “samen fietsen/samen uit” op de duofiets. Op 27

augustus 2021 is de Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. notarieel opgericht.



Vanaf halverwege mei start de stichting met elektrisch duofietsen. Er mag dan een elektrische

duofiets van Kloosterheerd ingezet worden. Vrijwilligers zetten veilige routes uit. In deze routes

wordt een koffie/theestop ingebouwd, zodat er volop gelegenheid is voor sociaal contact en gezellig

samenzijn. Op deze manier hoopt de Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. een bijdrage te leveren aan

de leefbaarheid in Ter Apel.



Fietsenbestand verder uitbreiden

De stichting heeft de ambitie om de komende jaren het fietsenbestand uit te breiden om zo ook in de

andere dorpen van de gemeente Westerwolde duofietsen aan te kunnen bieden. Het geld dat

daarvoor nodig is, wordt verkregen via onder andere fondsen, sponsoring en giften.

Foto’s: Gerda Boeijing