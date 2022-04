DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij een bouwcontainer aan de Bleicherkolken in Papenburg. De daders kwamen binnen door een slot te forceren. Er zijn meerdere bouwmachines gestolen. De schade wordt op 8.000 euro geschat.

Haren

Gisteren is tussen 06.00 en 15.00 uur is op de parkeerplaats voor het personeel van Emsland Frischgeflügel aan het Industriepark 1 in Haren een grijze Nissan Pixo aangereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.

Sögel

Vanmorgen is tussen 07.50 en 10.00 uur op de Clemens-August-Straße in Sögel een blauwe Skoda Octavia aangereden. De auto raakte aan de bumper en linker spatbord beschadigd. De veroorzaker is doorgereden en de politie is naar haar/hem op zoek.