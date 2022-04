Westerwolde boekt degelijk overwinning op SPW

VLAGTWEDDE – Niet vaak is het mogelijk een dergelijk kort verslag van een wedstrijd van Westerwolde 1 te maken als dit keer het geval zal zijn. Gebruikelijk kent een wedstrijd diverse hoogtepunten, maar in dit uitgestelde treffen waren dit er in feite maar drie. En dan praten we over de drie treffers die Westerwolde maakte en daarmee een vrij simpele, maar zeer zeker ook degelijke overwinning boekte op de gasten uit Stadskanaal. En op zich had de zege nog hoger dan 3 – 0 kunnen uitvallen als er iets zorgvuldiger met een aantal gecreëerde kansen was omgegaan. Neemt niet weg dat Westerwolde haar achtste overwinning in de lopende competitie behaalde en weer stilletjes richting de top-5 van de ranglijst is geslopen.



Na vanaf de aftrap een klein veldoverwicht te hebben gehad, volgde er in de 15e minuut een prima crosspass van centrale middenvelder Kevin v.d. Laan. Jongeling Julian Smid kon geheel vrijstaand op rechts de bal aannemen en met enig geluk kwam zijn voorzet bij spits Sander van Hoorn terecht. Deze aarzelde geen moment en liet doelman Jarno Kip van SPW met een mooi schuiver kansloos. Negen minuten later gaf slecht uitverdedigen van de kant van SPW Van Hoorn de kans met de bal aan de voet op te rukken richting het SPW-doel en met een geplaatst schot in de voor hem rechterhoek liet hij doelman Kip andermaal kansloos: 2 – 0. De rest van de wedstrijd kan als een formaliteit worden beschouwd, waarbij kan worden gesteld dat het publiek de grote verliezer was. SPW toonde erg veel goede wil, maar was niet bij machte het Westerwolde in dit uiterst sportieve duel echt lastig te maken. Westerwolde controleerde de wedstrijd verder op een prima manier, maar het slaagde er pas in de extra tijd in de 3 – 0 aan te laten tekenen. Het was Frank Riks die met z’n tweede treffer van het seizoen de eindstand op het bord zette. Opmerkelijke zaken waren nog wel dat arbiter Wigchers het duel zonder het tonen van kaarten kon afdoen en het prima optreden van de pas zestienjarige Mikai Luijten van Westerwolde. Zij passie en inzet tegen de grote mannen waren bij vlagen een lust voor het oog. Dit uiteraard zonder de andere spelers van de brigade van Richard Streuding tekort te doen.



Westerwolde heeft nu 28 punten uit 17 wedstrijden bij elkaar gevoetbald, hetgeen als een prima tussenscore kan worden bestempeld. Voor de Vlagtwedders is het nu zaak het restant van de competitie op een goede manier te volbrengen en te proberen nog een aantal punten op het conto bij te schrijven. Pas dan kan er gesproken worden van een meer dan prima handhaving in de derde klasse C. De eerste mogelijkheid tot het vergroten van het aantal punten is er al komende zondag. Die middag treden de rood-witten in opnieuw een thuiswedstrijd aan tegen FC Ter Apel ’96. Deze wedstrijd begint die middag om 14.00 uur en wordt na afloop opgeluisterd door de in onze contreien bekende zanger/dj Koos Darwinkel. Des te meer een reden zondagmiddag De Barlage met een bezoekje te vereren.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Frank Riks – Julian Smid – Kevin v.d. Laan (75e min. Elroy v.d. West) – Merijn te Velde (70e min. Thorben Hulsman) – Michel ter Horst – Sander van Hoorn (70e min. Ben Ophof) – Mikai Luijten



Scheidsrechter: dhr. B. Wigchers

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 100

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter

Klik HIER voor meer foto’s