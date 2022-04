Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Energiebuffer Zuidwending: vulgraad, bijpraatsessie, spoelen cavernes

Na een relatief warme winter en natte maand maart, lijkt in april het voorjaar door te zetten. Ik vind het altijd een mooie periode wanneer de bomen, en struiken weer in blad komen te staan en de bloemen zich vanuit de knop ontvouwen. Voor ons is het ook de start van een nieuw opslagjaar, dat loopt van april tot april.

Vullen gasopslagen

Dit jaar is de situatie rond de gasopslagen in Nederland, en eigenlijk in heel Europa, extra spannend. Er zijn zorgen over de vulgraad van de seizoensbergingen bij Norg, Grijpskerk en Alkmaar. Daar wordt aardgas opgeslagen in oude gaswinningsvelden. In deze bergingen wordt gas geïnjecteerd als de vraag in het voorjaar/zomer relatief laag is en wordt het uitgezonden als er veel vraag is naar gas in het najaar en de winter. Minister Jetten overweegt of deze gasopslagen bij de start van het gasjaar – dat loopt van oktober tot oktober – voor tachtig procent gevuld moeten zijn. Een besluit daarover is nog niet genomen. Gevulde gasopslagen zorgen ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de aanvoer van Russisch gas. EnergyStock heeft een ander soort berging met minder inhoud, maar wel met de mogelijkheid om heel snel te schakelen. Het aardgas dat onze klanten vanuit de cavernes inzetten, is voor het dagelijks opvangen van de pieken en dalen in de gasvraag. Dat we belangrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat we voor dit opslagjaar – dus tot en met maart 2023 – weer zijn uitverkocht.

Nog een personele wijziging

In de februari-uitgave van het Tonckeltje heb ik mezelf voorgesteld. Onlangs heeft er nog een wisseling plaatsgevonden in het management: Gerard van Pijkeren (foto) is sinds 1 april jl. directeur van EnergyStock. Gerard volgt Helmer Horlings op, die ruim twee jaar manager is geweest van EnergyStock. Helmer is gevraagd om de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG) via de Eemshaven te organiseren. Voor Gerard is de functie een hernieuwde kennismaking met de installatie. Hij stond aan de wieg van de bouw van de installatie en kent deze dus goed. In de tussentijd is Gerard verantwoordelijk geweest voor de gastransportleiding naar Engeland (BBL). Daarna heeft hij een heel aantal jaren leiding gegeven aan Gasunie New Energy, de dochter van Gasunie die heel veel projecten heeft opgezet in de energietransitie, waaronder groen gas, CO2, duurzame warmte en waterstof.

Bijpraatsessie

Op 4 april vond een bijpraatsessie plaats met zo’n 15 inwoners van Ommelanderwijk en Zuidwending in dorpshuis De Wending. Het was een goede gelegenheid om de geïnteresseerden te informeren over de waterstofopslag. De officiële vergunningaanvraagprocedure hiervoor start in mei. Documenten worden op de website gezet, waar de presentatie van de bijpraatsessie al te vinden is. Binnenkort wordt ook het verslag van de bijeenkomst toegevoegd. Afgesproken is om voor de zomer een bijpraatsessie te beleggen over het onderwerp bodemdaling en daarmee samenhangende zaken.

Spoelen van cavernes

Wanneer een caverne in gebruik is, kan de put dichtslibben met zout, waardoor de capaciteit van de put afneemt. We kunnen dan minder snel aardgas injecteren of uitzenden. Om de aangroei tegen te gaan, spoelen we de putten volgens een vast schema zodat het zout verdwijnt. Tot nu moesten we hiervoor altijd een deel van het in de put aanwezige aardgas de lucht in blazen. Dat is slecht voor het milieu, jammer van het aardgas én gaat gepaard met geluid. Technici van de energiebuffer hebben nu een alternatieve werkwijze ontwikkeld waardoor geen aardgas meer hoeft te worden afgeblazen. Een mooie stap in ons streven om geluid en uitstoot zoveel mogelijk te bepreken.

Ingezonden door Gerben van Dijk