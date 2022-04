Acteurs gezocht voor theatervoorstelling in de Sint-Willibrorduskerk in Ter Apel

TER APEL – Toneelspelers die een rol willen in een familievoorstelling over de kerkmuizen van de Sint-Willibrorduskerk in Ter Apel kunnen op maandagavond 9 mei in het het parochiehuis auditeren. Regisseur Bas de Bruijn heeft nog een aantal mooie rollen beschikbaar. Het scenario van het stuk is geschreven door Liesbeth Groenwold.

In het kader van Veur Aaltied worden dit jaar tien verschillende voorstellingen in tien verschillende kerken in Noord-Nederland georganiseerd. Het orgel speelt steeds een belangrijke rol. Wat dat betreft zit het bij de voorstelling op vrijdag 30 september met het Nicholson-orgel in de Sint-Willibrorduskerk in Ter Apel wel goed. Euwe Zijlstra bespeelt het orgel die avond tijdens het stuk.

Meer informatie over het project is te vinden op www.veuraaltied.nl

Liefhebbers voor de audities kunnen zich melden bij bij Jaap Alkema; 06-51180974; jaap@jaapalkema.nl

De audities beginnen om 19.30 uur in het parochiehuis achter de kerk; ingang Kapelstraat.

Ingezonden