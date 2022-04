Gedenksteen voor familie Jacobson

WEDDE – Vandaag is in Wedde een gedenksteen onthuld voor Rosa Jacobson-Jacobs en haar zoon Mozes Jacobson.

Deze Joodse familie is in 1931 op het adres A 22 komen wonen, wat op dit moment Esweg 1 is. Vader en zoon waren veehandelaar. Vader Magchiel is in januari 1942 thuis overleden. Op 16 november 1942 zijn moeder en zoon weggehaald uit Wedde en op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau en Marlatweisich. Rosa is bij aankomst direct vermoord. Mozes is waarschijnlijk nog te werk gesteld en is in februari 1944 overleden. Ook twee getrouwde dochters zijn met hun mannen en twee dochters afgevoerd en vermoord in de kampen.

Acht jaar geleden kwamen Niske en Heije Wubs-Witvoet op dit adres wonen en zo’n verhaal houd je bezig. Ze vonden het belangrijk een gedenkwaardige plek te realiseren voor deze familie. Van de zeer oude perenboom die nog op het erf staat hebben ze enten laten zetten en één daarvan staat bij het monument. Het belangrijkste van alles is, dat hun namen niet worden vergeten. De steen is geplaatst op de Es ter hoogte van de oude appelhof en is te bereiken via verschillende wandelpaden.

Ingezonden

Foto’s: Bé Eelsing