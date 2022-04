Gewonde bij ongeval Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 april, 08.00 uur door John Havinga

WOLKENVELDEN OVERHEERSEN | AANHOUDEND FRIS EN DROOG

Er is vandaag overwegend bewolkt weer en bij een matige noordelijke wind wordt het ook fris. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 12 à 13 graden. De bewolking kan af en toe dik genoeg zijn voor een spetterbuitje, veel neerslag zal het echter niet opleveren.

Vannacht krijgen we opklaringen met nevel en kans op mist bij minimumtemperaturen rond 3 graden. Het waait dan zwak uit het noorden. Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer, met in de middag geregeld wat zon. De maximumtemperaturen blijven laag, met maxima rond 13 graden en een matige noord- tot noordoostenwind.

Komende week een afwisseling van wolken en zon, maar het overwegend droog te blijven. Zo lang er sprake blijft van relatief hoge luchtdruk boven West-Europa, zal dat ook niet heel snel anders worden. De wind komt uit het noordwesten tot noorden en wordt meest matig. De komende dagen blijft het ook te koel met maxima tussen 14 en 16 graden.