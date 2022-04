Meerdere auto inbraken in Emmen

EMMEN – Vandaag kreeg de politie vanuit de wijk de Rietlanden te Emmen meerdere meldingen van inbraken in auto’s.

Er is o.a. ingebroken in auto’s die geparkeerd stonden in de omgeving van de Uilenveld en de Rietgors. Deze auto’s zijn door de verdachte opengebroken en doorzocht.

Getuige of camerabeelden

Heeft u de afgelopen nachts iets verdachts gezien of heeft u wellicht camerabeelden bij uw woning staan waarop iets verdachts te zien is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 8844. Mutatienummer: PL01002022107373.

Slachtoffer

Bent u ook slachtoffer van bovenstaand feit doe dan aangifte via internet. Klik dan op de volgende link https://www.politie.nl/…/aangifte-van-diefstal-uit-voer…

Bron: Politie Emmen