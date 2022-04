Nieuwe single Frans Oosterwijk – Als is voor kinderen

HEILIGERLEE – Frans Oosterwijk heeft een nieuwe single uitgebracht.

De wereld van nu zou na twee jaren Covid beter moeten worden. Niets is minder waar. De epidemie werd vrijwel meteen opgevolgd door de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die ons allemaal in z’n greep houdt maar met name de gewone burgers en hun kinderen in het land zelf. Veel steden liggen in puin en het wordt elke dag een stukje erger. Een oorlog die uiteindelijk alleen maar verliezers zal kennen.

Dit was de inspiratie voor het nieuwe nummer. Als protestsong tegen het nut van een oorlog. Kinderen verdienen een toekomst. Maar geen toekomst in een kapot geschoten stad of dorp. Kinderen moeten kunnen opgroeien en moeten kunnen blijven dromen van een zorgeloze toekomst. Vandaar dit nummer, gebaseerd op een song van Roger Whittaker.

Veel is illusie maar er is hoop dat kinderen nog kunnen en mogen dagdromen ….. Als is voor kinderen.

http://www.franso.nl/nl/muziek/als-is-voor-kinderen/

Ingezonden