Nog veel spullen nodig voor Oekraïense vluchtelingen

VLAGTWEDDE – Onder de naam “Project Lost Voices UA” zamelen inwoners van Vlagtwedde spullen in voor vluchtelingen uit Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne gaat nog steeds onverminderd door en iedereen kent inmiddels de verschrikkelijke beelden wel. Nog steeds zijn er talloze mensen op de vlucht en in nood en zij hebben nog steeds alle hulp nodig die ze maar kunnen krijgen. Er zijn inmiddels gelukkig al veel initiatieven om deze vluchtelingen te helpen, maar uw hulp blijft hierbij hard nodig.

Wij zijn inmiddels met een project bezig genaamd “Project Lost Voices UA” Wij zamelen spullen in en een aantal mensen brengt dit continue naar de opvangcentra in Polen en ook naar Oekraïne zelf. Na het afleveren van de goederen worden ook vluchtelingen uit Oekraïne mee terug naar Nederland genomen om ze hier een warme en veilige plek te kunnen geven. Dankzij tal van initiatieven kunnen we dit nog steeds elke week blijven doen!En bij deze vragen we dan ook weer om uw hulp om ons te steunen met goederen die daarheen gebracht kunnen worden.

Hieronder volgt een globaal overzicht van goederen die dringend nodig zijn:

-Slaapzakken, dekens, handdoeken, enz-Medische goederen zoals verband, mitella’s, ehbo-trommels, desinfectiemiddelen, pijnstillers, enz.-Verzorgingsspullen zoals shampoo, zeep, tandenborstels, tandpasta, maandverband, enz.-Babyspullen zoals luiers, babyvoeding, fruithapjes, kleding, enz-Huishoudelijke spullen zoals wc-papier, vochtige doekjes, schoonmaakspullen.-Voedsel en drinken zoals instant noodles, energierepen, blikken soep en groente, kleine flesjes water, pasta’s, chocolade, enz.-Kleding zoals nieuw ondergoed voor mannen, vrouwen en kinderen. Overige kleding is niet nodig.-Overige zaken zoals batterijen, zaklampen, powerbanks, opladers voor telefoons, enz.



Mocht u iets willen doneren, dan kan dat bij de familie van Santen op de Weenderstraat 87 in Vlagtwedde. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, of een andere manier zoeken om te willen helpen, dan kunt u altijd bellen naar telefoonnummer 06-13795907.

Wij danken u hartelijk en alle kleine beetjes helpen enorm!

Ingezonden door D. van Santen Vlagtwedde