Achtste editie ‘De 10 van Bellingwolde’ op 11 mei

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 1 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE ZONDAG | AANHOUDEND FRIS EN DROOG

Het is vandaag een heel rustige zondag en daardoor is het vannacht erg koud geworden met vorst aan de grond. Maar dat was niet overal want verspreid zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden ook zonnige perioden. Het is dus een vrij mooie dag bij ons, met op de meeste plaatsen zonnige perioden. Er is maar een zwakke wind uit richtingen tussen west en noord, de maximumtemperatuur is vanmiddag 13 á 14 graden.

Vannacht is er weinig wind en het wordt weer koud, met minimum van 1 tot 4 graden en kans op vorst bij de grond. Ook kan er mist ontstaan, maar dat lost morgenochtend snel op. Er is morgen ook vrij veel zon en het wordt wat warmer met een maximum rond 15 graden en een zwakke noordoostenwind.

Dinsdag is er weer vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen maar veel wordt dat niet, woensdag en donderdag zijn opnieuw droog met wat meer zonnige perioden. De middagtemperaturen liggen dan rond 14 graden en de minima rond 4 graden. Eind van de week gaat het allemaal een paar graden omhoog met vrijdag kans op een enkele bui, maar de lange termijn is daarna weer droog.