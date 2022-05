Jakob Pronk uit Winschoten succesvol bij halve finale NK dammen

WINSCHOTEN – Zaterdag 30 april zijn in Huissen en Rotterdam de 3e en 4e ronde afgewerkt in de halve finale om de Nederlandse damtitel voor senioren. Jan van Dijk uit Wolvega nam in groep C met 2 overwinningen tegen respectievelijk Martin van Dijk en Anton van Berkel de koppositie over van Coen Bommel. Coen daarentegen leed 2 nederlagen tegen Douwe Edelenbos en Dirk Joosten. De tweede plaats wordt momenteel verrassend ingenomen door Jakob Pronk uit Winschoten, die zijn eerste wedstrijd won tegen Dirk Joosten, aangevuld met een sterke puntendeling tegen Internationaal Grootmeester Jos Stokkel. In de wedstrijd tegen Dirk Joosten had Jakob Pronk trouwens het geluk aan zijn zijde. Dirk Joosten overzag namelijk in het eindspel dat zijn dam werd afgenomen, waarna hij capituleerde. Jan van Dijk (MF is landelijke Meester) en Anton van Berkel is (MI = Meester Internationaal)

NK Finale

De nummer 1 en 2 uit de vier halve finale groepen plaatsen zich voor de finale, die eind dit jaar wordt afgewerkt. De finalegroep wordt dan aangevuld met de nummer 1 t/m 3 van het afgelopen kampioenschap, namelijk GMI Jan Groenendijk, GMI Alexander Baljakin en wereldkampioen GMI Roel Boomstra, daarnaast wordt de groep gecomplementeerd met een keuze- of sponsorplaats.

Uitslagen 3e ronde groep C

Jos Stokkel – Anton van Berkel 1 – 1

Jakob Pronk – Dirk Joosten 2 – 0

Coen Bommel – Douwe Edelenbos 0 – 2

Martin van Dijk – Jan van Dijk 0 – 2

Uitslagen 4e ronde groep C

Anton van Berkel – Jan van Dijk 0 – 2

Douwe Edelenbos – Martin van Dijk 1 – 1

Dirk Joosten – Coen Bommel 2 – 0

Jos Stokkel – Jakob Pronk 1 – 1

Stand halve finale NK dammen, groep C Huissen

Jan van Dijk (MF) 4 – 6 Jakob Pronk 4 – 5 Jos Stokkel (GMI) 4 – 5 Dirk Joosten 4 – 4 Coen Bommel 4 – 3 Douwe Edelenbos 4 – 3 Anton van Berkel (MI) 4 – 3 Martin van Dijk 4 – 3

Puntentelling

Reglementair komen, de wedstrijdpunten op de eerste plaats, vervolgens het aantal overwinningen en daarna de S.B. punten (Is Sonnenborn-Berger systeem, d.w.z. eigen punten + 2 maal waartegen is gewonnen en 1 maal waartegen remise is gespeeld)

Jakob Pronk in het blauw

Jakob Pronk wist bij de uitslagen in toernooibase van de KNDB, tot nu toe drie keer in het blauw te verschijnen. Dat gebeurt namelijk met een puntendeling tegen een medespeler die 200 KNDB ratingpunten meer achter zijn naam heeft staan. Bij winst dient het verschil minimaal 100 KNDB ratingpunten te zijn. Uiteraard is hier de eigen KNDB rating aan gekoppeld. Door de genoemde prestatie van Jakob is zijn rating onderhand gestegen naar 1205 punten. Bij een positief resultaat (remise of winst) tegen een speler met een hogere rating stijgt de eigen rating volgens een ingenieus systeem van de KNDB. Daarentegen zakt de rating na een puntendeling of zelfs verlies tegen een speler met een lagere rating.

Programma 5e ronde op zaterdag 14 mei 2022 om 9:30 uur

Jakob Pronk – Anton van Berkel

Coen Bommel – Jos Stokkel

Martin van Dijk – Dirk Joosten

Jan van Dijk – Douwe Edelenbos

Programma 6e ronde op zaterdag 14 mei 2022 om 15:00 uur

Anton van Berkel – Douwe Edelenbos

Dirk Joosten – Jan van Dijk

Jos Stokkel – Martin van Dijk

Jakob Pronk – Coen Bommel

14 mei 5e en 6e ronde

Jakob Pronk start zaterdag 14 mei om 9:30 uur met wit tegen Anton van Berkel en ontmoet om 15:00 uur eveneens met wit Coen Bommel.

Ingezonden