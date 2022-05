Westerwolde delft onderspit tegen gretig FC Ter Apel ’96

VLAGTWEDDE – Met ongetwijfeld de wedstrijd van afgelopen donderdagavond bij een aantal spelers nog in de benen, ontving Westerwolde zondagmiddag gemeentegenoot FC Ter Apel ’96 op De Barlage in Vlagtwedde. Dat het een moeilijke wedstrijd voor de mannen van de jarige Richard Streuding zou worden, was op voorhand duidelijk. Andermaal ontbrak om diverse redenen een half elftal aan basiskrachten bij de Vlagtwedders en uiteraard lag het voor de hand dat FC Ter Apel ’96 zich na de 2 – 0 nederlaag, zeven weken geleden in eigen huis, wilde revancheren. Het keerpunt in de aanvankelijk behoorlijk gelijk opgaande wedstrijd lag tussen minuut 50 en 54. Waar de 1 – 1 door Westerwolde op het scorebord had moeten worden gezet, sloegen de Terapelers een paar minuten later genadeloos toe toen Dennis Fecken de bal ongenadig hard achter doelman Bergman van Westerwolde tegen de touwen joeg. Hierna bouwde het team van trainer Koen Feijen de voorsprong uit naar een gedegen 4 – 1 overwinning.



Gedurende het eerste half uur was het vooral aftasten wat het spelbeeld van beide ploegen betrof. Optisch was er een klein overwicht voor de gasten, maar Westerwolde bleef zonder al te grote problemen op de been. In de 30e minuut was FC Ter Apel ’96 deze middag dicht bij een eerste treffer, maar doelman Rudie Bergman van Westerwolde wist een hard ingeschoten bal met de nodige krachtsinspanning op de lat te duwen, waarna de bal over de achterlijn verdween. In de 37e minuut was het wel raak voor de deze middag in het blauw spelende Terapelers. Een ferme kopbal kon in eerste instantie nog door Bergman gekeerd worden, maar de rebound werd door de geheel vrijstaande Jeroen Schoonbeek hard in het doel geschoven: 0 – 1. In het restant van de eerste helft weinig tot geen kansen voor beide ploegen en derhalve kon scheidsrechter Peter Kats uit Heerenveen, die deze middag als invaller optrad, de spelers en hun begeleiding met de verkregen tussenstand naar de thee sturen.



Zoals reeds gememoreerd, aan het begin van de tweede helft een duidelijk keerpunt in de wedstrijd. Na een slipper in de verdediging van FC Ter Apel ’96 kon de mee opgekomen rechtsback Mark Geukes namens Westerwolde alleen op doelman Bodde afstomen. Waar de eveneens jarige jongeling zichzelf en geheel Westerwolde op een cadeautje had kunnen trakteren, faalde hij in de afwerking. Zijn schot werd op bekwame wijze door de sluitpost van FC Ter Apel ’96 gekeerd. Een aantal minuten later was het aan de andere kant wel raak. Dennis Fecken nam vanaf rechts de bal na een stuit op de pantoffel, waarna de bal onhoudbaar voor doelman Bergman tegen de touwen zeilde: 0 – 2. Westerwolde, dat al vroeg in de wedstrijd spits Sander van Hoorn kon toevoegen aan het rijtje geblesseerde spelers, probeerde hierna uit alle macht de aansluiting te verkrijgen. Dit lukte dan ook wonderbaarlijk snel, want in de 55e minuut was het Michel ter Horst die zijn aanvankelijk op de paal gekopte bal eveneens vanuit de rebound keurig binnentikte en daarmee zijn tweede treffer van het seizoen liet aantekenen. Verder kwam Westerwolde wat doelpunten betreft in deze wedstrijd niet, mede doordat de wedstrijd in de 69e minuut definitief in het slot werd gegooid. Mark Geukes kreeg op ongelukkige wijze de bal tegen de hand, waarna de toegekende strafschop probleemloos door Daniël Manning achter Bergman werd geschoten: 1 – 3. Dat het in de laatste speelminuten door dezelfde Manning ook nog 4 – 1 voor FC Ter Apel ’96 werd was meer voor de statistiek. Op het randje van buitenspel kwam laatstgenoemde in balbezit, waarna hij Bergman op behendige wijze omspeelde en de eindstand op het scorebord liet aantekenen.



Toch deed de geleden nederlaag niet veel af bij spelers en aanhang van Westerwolde, want zanger / DJ Koos Darwinkel zorgde ervoor dat de stemming er in de kantine op De Barlage middels de vele levensliederen nog geruime tijd in bleef. En het moge duidelijk zijn, ook FC Ter Apel ’96 stortte zich – zij het met iets meer vreugde – in het feestgedruis.



Door het minder goede resultaat deze middag zakte Westerwolde wederom een plaats op de ranglijst. Met 28 punten uit 18 wedstrijden staan de Vlagtwedders nu op de zesde plaats. FC Ter Apel ’96 naderde Westerwolde door de zege van vanmiddag tot op één punt en staat momenteel op de achtste plaats. Hoewel Westerwolde ook nu niet echt naar beneden hoeft te kijken, moet het nog één wedstrijd winnen om op eigen kracht het verblijf in de derde klasse definitief met nog een jaar te verlengen. De eerstvolgende poging daartoe is zondag 8 mei als in Schoonebeek het treffen tegen SVV ’04 plaatsvindt.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Frank Riks –– Merill Wakker – Kevin v.d. Laan (75e min. Thorben Hulsman) – Merijn te Velde (65e min. Julian Smid) – Michel ter Horst – Sander van Hoorn (28e min. Mikai Luijten) – Ben Ophof (80e min. Wilco Huls)



Scheidsrechter: dhr. P. Kats

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 125

Ingezonden door HJ Pleiter

