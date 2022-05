Eerste All Stars Beweegfestival brengt mensen met een beperking en senioren op 11 mei as. sportief bij elkaar

STADSKANAAL – Woensdag 11 mei wordt het Eerste All Stars Beweegfestival georganiseerd. Een sportdag voor 55+’ers en mensen met een beperking op het terrein van vv SJS aan de Julianastraat in Stadskanaal.



Het festival is een initiatief van Welstad, HANNN, DWS en SJS in samenwerking Wedeka en Cosis. Voor de sportieve invulling zorgen de lokale sportverenigingen De Pageboulers, Korfbalvereniging Stadskanaal ’74, SJS Old Stars, SJS G-Voetbal, Nordic Walking groep De Rode Loper en de sportief wandelgroep van De Runners. Ook staan line dancing, Bocce en het ouderwets bekende ‘stoeprandje gooien’ op het programma. Wie dorst krijgt kan zichzelf op de ‘Smoothie Fiets’ van een gezond drankje voorzien. Bekend oud-profwielrenster en marathon schaatsster Daniëlle Bekkering is de hele dag aanwezig om de deelnemers van advies te voorzien en waar nodig aan te moedigen.

Gezonde Huiskamer en de Op-StapBus

Een belangrijk onderdeel van het festival is de Gezonde Huismaker van de HANNN (Healthy Ageing Network Noord Nederland). Het is dé plek voor een gratis leefstijlcheck, gesprekken over een gezonde leefstijl en om inspiratie op te doen om de gezondheid in kleine stappen te verbeteren.

De test bevat o.a. het meten van lengte, gewicht, knijpkracht en bloeddruk. Daarnaast wordt een vragenlijst afgenomen over onder meer voeding, beweging en slaap.

De bezoeker van de Gezonde Huiskamer krijgt de uitslag in een geprint rapport mee naar huis om thuis nog eens rustig door te kijken, nadat deze eerst is besproken met de leefstijladviseur. De leefstijladviseur geeft een toelichting op de uitkomsten en wijst de bezoeker eventueel op (lokale) mogelijkheden om met gezondheid en/of beweging aan de slag te gaan. Ook zijn de Op-StapBus en AutoMaatje aanwezig met veel informatie over vervoersmogelijkheden.

Doelen

Het festival streeft twee hoofddoelen na. Het belangrijkste doel richt zich op het stimuleren van ouderen of mensen met een beperking om te gaan of te blijven bewegen. Door diverse laagdrempelige sporten aan te bieden, helpt de organisatie de deelnemers met een eerste stap om zich uiteindelijk bij één van de sportverenigingen aan te sluiten. Of, én dat is ook al een mooi streven, dat men zich aangespoord voelt om meer te gaan bewegen, in welke vorm dan ook.



Een tweede doel richt zich op de acceptatie van sporten en sportbeleving voor iedereen. Dat heet Inclusief Sporten, wat wil zeggen dat sportverenigingen gestimuleerd worden om hun deuren voor iedereen op te zetten. Ongeacht leeftijd of beperking is iedereen welkom om mee te doen.

Gezellige drukte

Na een Bewegingsfestival voor 55+-ers in Corona tijd mogen we nu eindelijke weer zonder beperking in beweging komen en de organisatie verwachting dit keer dan ook een gezellig drukte.

Zeker ook omdat Wedeka en Cosis op 11 mei met hun achterban aanwezig zullen zijn. Om te zorgen dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om zijn of haar voorkeursporten te beoefenen zijn er twee gelijke programma’s samengesteld.

Men kan kiezen voor de ochtend van 10.00 uur – 12.00 uur of

voor de middag van 13.30 uur – 15.30 uur.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd en ook komt Sibi, de mascotte van FC Emmen, op bezoek.

De kantine van SJS is de hele dag geopend.

Meedoen? Dan wel graag aanmelden

Om mee te doen moet men zich wel vooraf aanmelden. Dat gaat als volgt:

Aanmelden via stadskanaalbeweegt.nl of meld je telefonisch aan bij buurtwerker Sport Welstad Arnesto Ovaa 06-36557701.

Ingezonden door Arnesto Ovaa