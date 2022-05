DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

De politie zoekt de eigenaar van een motor. (Zie foto onderaan dit bericht.) Het betreft een rode Yamaha type YZF 1000. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.

Lingen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn op meerdere plaatsen op een schutting bij een woning aan de Brehmstraße in Lingen-Bramsche met witte verf meerdere Z symbolen aangebracht. (zie foto). Bij de woning wappert een Oekraïense vlag. De politie vermoedt dat de persoon die de symbolen op de schutting heeft aangebracht steun betuigt aan de Russische inval in Oekraïne. De politie is op zoek naar de persoon die de tekens heeft aangebracht.

Meppen

Tussen zaterdag en zondag is en poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Oldemeppener Weg in Meppen. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in de woning binnen te komen. De schade is gering.

Papenburg

Vanmorgen om 4.20 uur is de brandweer van Papenburg Obenende, na een melding van een verhoogde concentratie koolmonoxide in een woning aan de Bethlehem links, uitgerukt. Ze werden gealarmeerd door medewerkers van een ambulance. De bewoner had, nadat hij gisteren de houtskoolbarbecue had gebruikt, deze in de woning gezet. De bewoner raakte verder niet gewond.

Lathen

Bij een ongeval op de Sögeler Straße zijn zaterdagavond om 20.10 uur twee personen gewond geraakt. Een 50 jarige inwoner van Papenburg wou met zijn Opel Corsa linksaf slaan naar de Wassermühlenstraße. Op dat moment werd hij door een 19 jarige Roemeense bestuurder van een BMW ingehaald. Beide bestuurders raakten bij het ongeval gewond. De Roemeen bleek onder invloed van alcohol te verkeren. De schade wordt op 20.000 euro geschat.

Weener

In een rijtjeswoning aan de Euckenstraße in Weener is zondagavond om 19.20 uur door familieleden het levenloze lichaam van de 65 jarige bewoonster aangetroffen. Agenten, familieleden en ambulancemedewerkers klaagden over duizeligheid en misselijkheid toen ze in de woning waren. De woning werd ontruimd en de brandweer voerde metingen uit. Er bleek een hoge concentratie koolmonoxide in de woning te zijn. Acht personen werden voor koolmonoxidevergiftiging behandeld; vijf van hen werden in het ziekenhuis opgenomen. Na onderzoek bleek dat de schoorsteen verstopt was. Vermoedelijk is de bewoonster aan koolmonoxidevergiftiging overleden.