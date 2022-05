Mills on the Air – 14 & 15 mei 2022

WINSCHOTEN, REGIO – Op de internationale Molen- en Gemalendagen zijn internationale radiozendamateurs actief (Mills On The Air ).



Op de internationale Molen- en Gemalendagen (dit jaar op 14 & 15 mei) zijn wereldwijd

Radiozendamateurs actief vanaf molens en gemalen. Je zit natuurlijk met tijdzones, maar over de

héle wereld verspreid proberen zendamateurs contact te leggen met molens en gemalen.

Een vaak gestelde vraag op deze dag is…waarom? Waarschijnlijk omdat het gewoon leuk is.

Een Engelse molenaar en tevens zendamateur is er ooit mee begonnen. Dat spreidde zich eerst uit

over Europa en heel langzaamaan over de hele wereld.



Radiozendamateurs zijn ter verduidelijking geen etherpiraten!

Zendamateurs mogen onder strikte voorwaarden zenden op afgesproken frequenties.

Allerbelangrijkste voorwaarde is wel het behalen van een licentie en daarvoor zal je een examen

moeten doen. Als je langskomt kunnen we je daar alles over vertellen. Maar iedereen is welkom.



Het is niet belangrijk of je zelf ooit zendamateur wil worden.

Maar sowieso is een bezoek aan het Museum Stoomgemaal Winschoten de moeite waard.

Men is daar begonnen met grootscheeps onderhoud en keuring van de ketel en de stoommachine.

De ketel is weer goedgekeurd en met man en macht probeert men het stoomgemaal dit seizoen

weer draaiende te krijgen.



Geheel ”old school” heeft men verschillende klinknagels uit de ketel verwijderd (dit was nodig

i.v.m. de keuring) en nieuwe klinknagels zullen de komende maanden weer geplaatst worden.

De vrijwilligers van het Stoomgemaal kunnen u daar alles over vertellen.

“De passie die wij hebben voor onze hobby zien we zeker terug bij de groep vrijwilligers van het

stoomgemaal. Met het verschil dat wij ons vaak wel alleen kunnen redden, heb je een heel team

nodig om deze oude techniek draaiende te houden. Om het stoomgemaal te behouden voor de

toekomstige generaties, steekt men geheel belangeloos heel veel vrije uurtjes in dit stoomgemaal” schrijft Sjohnie Kloet. “Twee oude technieken die de wereld veranderden komen eindelijk weer eens bij elkaar. Radioverbindingen en stoomtechniek maakten de wereld kleiner en bereikbaarder”.

Mills On The Air is op 14 & 15 mei op het Museum Stoomgemaal te Winschoten.

De toegang is gratis. Het is van ongeveer 9.00 tot ongeveer 16.00 uur. Dit hangt van het aantal bezoekers af.

Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.nl

Ingezonden