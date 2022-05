Politie Oldambt zoekt getuigen van twee brandstichtingen

WINSCHOTEN – De politie is op zoek naar informatie over twee brandstichtingen afgelopen weekend in Winschoten.

In de nacht van zondag op maandag, omstreeks twaalf uur, werd brand gesticht bij een pand aan de Carolieweg, op de hoek van de Torenstraat. Daarbij vatte een zonnescherm vlam van een naastgelegen café. Het vuur kon door bewoners worden geblust.

Omdat het rond middernacht nog relatief druk met horeca-bezoeker was in het centrum is de kans zeker aanwezig dat iemand de dader(s) heeft gezien. De voorgaande nacht, dus van zaterdag op zondag, werd tegen half drie bij een woning aan de Heuvelstraat op soortgelijke wijze brand geprobeerd te stichten. Hier kon door buren de vlammen worden gedoofd voordat er echt schade kon ontstaan.

Tot nu toe tast de politie in beide zaken in het duister wat betreft de achtergrond. Of beide brandstichtingen met elkaar te maken hebben lijkt vooralsnog niet aannemelijk. Uiteraard komen ze graag in contact met mensen die rond genoemde tijdstippen iets verdachts hebben gezien of iets bijzonders hebben gehoord. De politie is te bereiken via 0900-8844 (bureau Winschoten). Mocht u anoniem willen blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bron: Politie Oldambt