Trekkertrek op zondag 29 mei in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 2 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | MORGEN WEER WAT KOELER

Na opnieuw een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt wordt het vandaag een mooie dag want een hogedrukgebied boven de Wadden zorgt voor stabiel weer. Er is dan ook veel zon met wat stapelwolken, in de loop van de dag komt er een matige noordenwind op gang, en de maximumtemperatuur komt uit op 16 á 17 graden.

Vanavond is het ook nog heel rustig en helder, maar vannacht raakt het bewolkt en kan het mistig worden. Minimum vannacht rond 4 graden. Morgenochtend is er door die bewolking ook kans op wat motregen, morgenmiddag klaart het langzaam weer op en dan wordt het maar een graad of 12.

Woensdag is dan weer een dag met heel weinig wind met zon en bewolking, donderdag is Bevrijdingsdag en dan is er kans op een klein buitje met vrij veel wolkenvelden. Maar het is dan redelijk zacht met middagtemperaturen rond 17 graden. Ook vrijdag lijkt het wisselend te zijn met wat zon en misschien een bui en temperaturen van 16 tot 18 graden.