Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 3 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS EEN BUITJE | MEEST DROOG

Vanuit het noorden is veel bewolking gekomen en het is vanochtend dan ook grijs en verspreid kan er zelfs een beetje regen of motregen vallen. In de loop van vanmiddag klaart het vanuit het noorden een beetje op en dan is het droog. De temperatuur is maar matig met een maximum van 12 of 13 graden, de wind is zwak tot matig uit het noordwesten tot noorden.

Vanavond wordt het redelijk helder en morgenochtend zijn er zonnige perioden, maar toch ook wel wat wolkenvelden. Het is morgen wel droog met een zwakke veranderlijke wind, het maximum is morgen zo’n 14 graden.

En op Bevrijdingsdag is het wisselend met eerst vrij veel bewolking en ook kans op 1 of 2 buien, maar in de loop van de middag komt er meer zon en de namiddag en avond zijn op donderdag droog en vrij zonnig. En het is donderdag zachter met een maximumtemperatuur tot 17 graden. Ook vrijdag is het relatief zacht met kans op een bui, het weekend is droog maar wel weer wat koeler.