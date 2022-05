Wereldrecord gebroken op Oostwold Airport

OOSTWOLD – Oostwold Airport was vandaag het toneel van een spectaculaire wereldrecordpoging in het kader van het Guinness Book of World Records. Eén piloot, in één vliegtuig, moest binnen één uur zoveel mogelijk landingen en take offs uitvoeren.

Vanmiddag heeft de Nederlandse stuntpiloot en vliegschoolhouder Dirk Evers het wereldrecord ‘Most times to take off and land’ aan flarden gevlogen. Het wereldrecord was sinds 2020 in handen van de Amerikaan Steven Chase. Hij lukte hem op 16 mei van dat jaar in Broomfield, Colorado (USA) maar liefst vijftien take offs and landings in één uur tijd af te werken. Evers verbeterde vandaag dit record, door maar liefst in een uur 57 keer op te stijgen en te landen. Daarmee komt hij in het Guinness Book of World Records.

Dirk Evers heeft het record overtuigend verbeterd. “Na twee jaar te hebben geleefd onder het juk van corona, waardoor airshows en andere luchtvaartevenementen geen doorgang konden vinden, was het hoog tijd voor het zetten van een mooi wereldrecord,” aldus de doorgewinterde piloot. Als gezagvoerder van een Boeing 737 en vliegschoolhouder weet Dirk Evers als geen ander dat het goed en precies landen van een vliegtuig een echte kunst is. “Mijn studenten hebben me uitgedaagd om te bewijzen dat ik de beste ‘precisie’ landingen maak. Zo is het idee geboren om in het Guinness World Records book te komen.”

Om in het Guinness World Records Book een plaatsje te kunnen veroveren moest Dirk Evers niet alleen de meeste landingen en take offs in één uur maken; de geldigheid van de poging is gebonden aan strenge voorwaarden en eisen. Het evenement moest bijvoorbeeld plaatsvinden op één en hetzelfde vliegveld dat officieel is genoteerd op een vliegkaart. De landingen moesten telkens in dezelfde richting worden uitgevoerd en na elke landing moest het vliegtuig weer naar duizend voet (305 meter) circuithoogte klimmen om van daaruit de volgende landing te maken. Bij elke ‘doellanding’ dienen alle drie de wielen neer te komen binnen dezelfde twintig meter, gemarkeerd door twee lijnen op de baan.

Officieel aangestelde getuigen, waaronder notaris Groen uit Scheemda, controleerden dat de recordpoging exact volgens de regels van Guinness World Records verliep. Tijdwaarnemers hielden de tijd nauwgezet in de gaten. Naast de getuigenverslagen dienden een fotoreportage en een filmverslag als uiteindelijk bewijs van echtheid van de poging.

De recordpoging vloog Dirk in zijn ‘Pitts Special’ de PH-PEP, een vliegtuig dat speciaal ontwikkeld is voor aerobatics oftewel ‘stuntvliegen’. De Pitts is uitgevoerd met een staartwiel waardoor de precisie landingen, met drie wielen tegelijkertijd op de grond, nog een stuk uitdagender werden.

Oostwold Airport blij met reuring

Tom van der Meulen, eigenaar van Oostwold Airport en zelf organisator van de ‘Oostwold Airshow’, was de gastheer voor deze poging in het Guinness World Records book te komen. Tom glom van trots en plezier: “Heerlijk, eindelijk weer reuring in de tent, als vanouds,” en vervolgt: “als er iemand in Nederland een wereldrecord kon zetten op grote hoogte is het Dirk Evers. En het mooie was dat iedereen getuige kon zijn van de recordpoging”.

Bron: Oostwold Airport

Foto’s: Henk Pruim, Bé Eelsing en Mazzelmoaze

(Klik op hun namen om meer foto’s te bekijken)

Video: Mazzelmoaze