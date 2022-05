Oorlogsslachtoffers in Stadskanaal op drie locaties herdacht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 4 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALME DAG | MORGEN KANS OP EEN BUI

Er is vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden, vooral in de middag is de zon er redelijk goed bij. Het blijft bij ons droog en het is heel rustig met een zwakke wind uit het westen tot noordwesten. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 15 graden.

Morgen komt daar nog 1 of 2 graden, maar er is wel vrij veel bewolking en in de loop van de ochtend en vooral morgenmiddag is er ook kans dat er een paar buien tot ontwikkeling komen. Morgenavond is het droog en de wind is morgen zwakjes, uit uiteenlopende richtingen.

Vrijdag is het ook relatief zacht met af en toe wat zon en in de middag mogelijk een bui. En met een zuidwestenwind wordt het vrijdagmiddag misschien wel 19 graden. In het weekend gaat daar weer een paar graden vanaf, met zaterdag eerst een bui maar verder in het weekend droog en vrij zonnig weer.