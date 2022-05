4.000 mensen bezochten 4 mei-herdenking Kamp Westerbork

WESTERBORK – Gisteravond liepen er zo’n 4000 mensen mee in de Stille Tocht van de jaarlijkse Dodenherdenking die het Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert. Bijna 1250 bezoekers kochten overdag een kaartje voor het museum. Het was de eerste keer sinds 2019 dat de Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork op 4 mei door kon gaan met publiek. Tijdens het herdenkingsprogramma spraken Holocaust overlevenden Ronald Waterman en Zoni Weisz. Sopraan Channa Malkin zong onder meer liederen uit de Zwarte Bloemen, gebaseerd op de gedichten van Ida Vos.



De schaduw van de oorlog

‘Hoe kun je verder leven na zulke ervaringen? Zelf putte ik enorme kracht uit onze bevrijding van het kwaad. […] Maar de schaduw van de oorlog was lang.’ Zo sprak kampoverlevende Ronald Waterman tijdens de Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork. Hij kwam als jonge jongen in 1943 in kamp Westerbork terecht en overleefde Theresienstadt. Vanuit kamp Westerbork werden 4800 mensen naar Theresienstadt gedeporteerd, minder dan 2000 van hen keerden terug.



De vergeten Holocaust

Holocaust overlevende Zoni Weisz sprak met zijn kleindochter Nathalie Weisz over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog op jongere generaties bij het Zigeunermonument Hel en Vuur op het museumplein in Amsterdam. ‘Elk jaar op 4 mei staan we hier en zijn we twee minuten stil.’ Hun familie is via kamp Westerbork naar Auschwitz is gedeporteerd. De verhalen van haar opa brengen het monument en de geschiedenis voor Nathalie tot leven. Via een video konden Zoni en Nathalie een bijdrage leveren aan de herdenking op de historische plek van kamp Westerbork.



Voor altijd vrijheid kwijt

‘Zij zijn voor altijd een stukje vrijheid kwijt’, zo klonken de laatste woorden van het gedicht van Elise Kuilder uit Hengelo. Zij droeg het gedicht Kwijt voor tijdens de 4 mei-herdenking. Haar tekst is gekozen uit de inzendingen voor de poëziewedstrijd Westerbork in Woord.



Zwarte Bloemen

Operazangeres Channa Malkin verzorgde de muzikale bijdrage aan het herdenkingsprogramma, begeleid door Artem Belogurov op piano. Zij zong de liederen Vlinder, Stil, Klasgenoten en Bloemen voor jou uit de Zwarte Bloemen cyclus. Haar vader Josef Malkin schreef de liederen die gebaseerd zijn op de gedichten van Ida Vos.



Jik Nihom sprak het gebed voor de slachtoffers van de Sjoa uit. Hij volgde na meer dan twintig jaar Joop Waterman op.

Ingezonden door Herinneringscentrum Kamp Westerbork