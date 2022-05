DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de avond/nacht van dinsdag op woensdag is tussen 18.30 en 07.30 uur ter hoogte van het windmolenpark aan de Industriestraße in Weener een metalen container opengebroken. Er werden diverse elektrische apparaten gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Gistermorgen om 11.50 uur heeft de politie op de Brunnenstraße in Weener een 19 jarige bestuurder van een VW Golf aangehouden. De inwner van Weener bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. Ook een 41 jarige inwoner van Weener liep tegen de lamp. Hij werd om 16.15 uur aangehouden toen hij op zijn brommer door de Marktstraße in Weener reed. Een speekseltest wees uit dat hij ook onder invloed van drugs verkeerde. Beide mannen werden meegenomen naar het politiebureau. Er werd een bloedproef genomen en proces-verbaal opgemaakt. Ook kregen ze een rijverbod opgelegd.

Meppen

Vanmorgen vond om kwart voor zes op de kruising van de Bokeloher Straße met de Margaretenstraße in Meppen een aanrijding tussen een zwarte Combi en een fietsster plaats. Hierbij raakte de fietsster lichtgewond. De beide betrokkenen spraken na het ongeval kort met elkaar, maar vergaten elkaars gegevens uit te wisselen. Getuigen worden verzocht contact met de politie in Meppen op te nemen.

Hüven

Tussen vrijdag en woensdag is ingebroken bij een loods aan de Westsiedlung in Hüven. Daar werd met geweld een kast opengebroken. Voor zover bekend is er niets buitgemaakt, maar wel voor 2.000 euro schade aangericht. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Sögel op te nemen.

Sögel

Bij een verkeerscontrole op de Industriestraße in Sögel heeft de politie Hümmling-Sögel een fietser aangehouden. Het rijwiel waarop hij reed bleek als gestolen te staan geregistreerd. Het betrof een mountainbike van het merk Bulls. De fiets is teruggegeven naar de rechtmatige eigenaar. Bij een doorzoeking in de woning van de fietser werd een tweede mountainbike van het merk Bulls (27,5 inch) in de kleuren zwart/neon groen aangetroffen. De politie vermoedt dat deze eveneens van diefstal afkomstig is en is op zoek naar de eigenaar.