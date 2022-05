Slachtoffers van oorlogsgeweld, onderdrukking, racisme en terrorisme herdacht tijdens de dodenherdenking in Wedderveer

BLIJHAM, WEDDERVEER – Het 4 mei-comité organiseerde vanavond de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in Wedderveer. Daaraan voorafgaand werden er bloemen gelegd bij de oorlogsgraven op het kerkhof in Blijham.

Na twee jaar waarin alleen de burgemeester en de voorzitter van het 4 mei comité Westerwolde Noord bij de herdenking aanwezig waren was er nu weer een normale herdenking. Om 19:00 uur werd er eerst bij de oorlogsgraven in Blijham stil gestaan bij de vijf militairen die tijdens en crash in 1941 tegen de toren van de kerk in Blijham vlogen en om het leven waren gekomen, jongens van 19 t/m 26 jaar. Bij de graven werden door leden van het 4 mei comité bloemen gelegd en dhr. J. Stötefalk van muziekvereniging DOK uit Blijham blies de taptoe waarna er één minuut stilte werd gehouden.

Daarna om 19:40 uur begon de stille tocht vanaf de Albert Wubsbank in Wedderveer naar de “witte dame” aldaar. Een mooie opkomst waaruit blijkt dat de herdenking leeft en fijn dat dit weer gewoon kon.

De taptoe werd ook hier vooraf aan de twee minuten stilte gespeeld en vervolgens het Wilhelmus door DOK uit Blijham. Namens de gemeente Westerwolde werd door Bart Huizing, wethouder, een krans gelegd. Ook de veteranen legden een krans. Alle zeven basisscholen uit het noorden van Westerwolde legden bloemen. Zo ook door afgevaardigden van de dorpsvertegenwoordigers van Bellingwolde, Blijham, Oudeschans, Veelerveen, Vriescheloo en Wedde, die vanaf dit jaar zitting hebben in het 4 mei comité. Bloemen werden ook gelegd door de gezamenlijke vier protestantse gemeenten (Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde) en “Wedden dat het lukt” uit Wedde. Ook dit jaar werd door de Duitse Burgemeester Jens Willerdings een bloemstuk gelegd. Hij was hier voor het eerst namens de Gemeente Rhede, fijn dat dit kan.



De voorzitter van het 4 mei comité, Astrid Lüürssen, en wethouder, Bart Huizing hielden beiden een toespraak. Mw. Lüürssen ging in op het thema van het landelijk comité 4&5 mei

“Vrijheid in verbondenheid”. Wat is verbondenheid met elkaar en hoe zit dit in elkaar?

Men hoopte dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt maar gedeeltelijk waar. De pandemie heeft juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan, persoonlijke zeggenschap en het gezamenlijk belang, lijken niet altijd samen te gaan. Wat is democratie en hoe ga je hier mee om. Zowel in deze toespraak als in die van Bart Huizing werd ook ingegaan op de tijd na 1945. Hoe wij met elkaar proberen d.m.v. de NAVO vrede te bewaren en dat in deze tijd die vrede even ver te zoeken is. Dhr. Huizing memoreerde nog even de landen die of nu of in de tijd na 1945 in oorlog zijn geweest. Dus in hoeverre heeft men iets geleerd en doet men in die landen iets met de democratie en mensenrechten.

Van alle zeven scholen hebben één en soms meerdere kinderen een (zelfgeschreven) gedicht voorgedragen. Je merkt dat ook zij bezig zijn met de tijd waarin wij nu leven maar ook hoe de tijd vroeger geweest moet zijn. Heel indrukwekkend zoals zij zich hebben voorbereid op deze bijeenkomst en mooi dat ze ondanks vakantie toch met zovelen aanwezig waren.

Tijdens de herdenking in Wedderveer werd naast het spelen van ons volkslied ook het Engelse en Pools volkslied gespeeld. Dit ter nagedachtenis aan de dood van de militairen in Blijham en de dood van een Poolse soldaat in Wedderveer.

Even na 20: 30 uur vertrok de stoet weer naar de Albert Wubsbank.

Foto’s: Jacob Musch