Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAGEN | WEINIG OF GEEN REGEN

Het wordt een vrij mooie en in ieder geval rustige Bevrijdingsdag met regelmatig zon afgewisseld door wolkenvelden. Nu kan er vanmiddag lokaal een enkele bui vallen, maar verreweg de meeste plaatsen blijven droog en er staat maar een zwakke veranderlijke wind. Met dit alles loopt de temperatuur op naar een maximum rond 17 graden.

Voor morgen ligt er ook rustig weer in het verschiet. Dan kan het ’s middags zelfs oplopen tot een graad of 19, geholpen door een paar flinke zonnige perioden. Het lijkt ook morgen op de meeste plaatsen droog te blijven. Wel is er kans op wat op regen in de nacht van morgen naar zaterdag, want dan komt er een front vanuit het westen dat wat neerslag geeft.

En als dat op zaterdag voorbij is, is er nog kans op een bui maar in de middag breekt de zon goed door. Dan wordt het nog 16 graden. Zondag is dan weer zonnig maar met een noordoostenwind wordt het zondag slechts 15 of 16 graden. Na het weekend blijft er vrij veel zon en de temperatuur gaat omhoog richting de 20 graden of hoger.