Wie heeft Kate gezien? (Update)

SELLINGEN – Sinds gisteravond wordt Border Collie Kate vermist.

Kate is een driekleurige Border Collie van 5 jaar oud. Ze draagt een vale roze halsband. Ze is gechipt, maar het adres kan nog op hun oude adres staan. Ze is gisterenavond rond kwart over negen in blinde paniek weggerend na in aanraking te zijn geweest met schrikdraad.

Kate en haar baasje wonen nog maar kort in Sellingen. Ze kennen er nog niet veel mensen. De hond is weggerend van de Borgerweg, Sellingen, Ter Borg richting Ter Apelerstraat/ Duitsland. Ze is een lieve kleine Border die graag naar je toekomt maar niet snel van andere honden houdt. Ze ziet er niet uit als een standaard Border uit de reclame.

Zie je Kate of heb je haar gezien? Dan graag de nummers op de flyer bellen.

Update

Kate is terecht!