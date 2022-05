DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sustrum

Vannacht zijn om kwart over drie vanaf een bedrijfsterrein aan de Nord-West-Straße in Sustrum meerdere GPS systemen gestolen. De apparaten werden, samen met de displays, uit vier tractoren van de merken John Deere en New Holland weggenomen. De tractoren waren op het moment van de diefstal afgesloten. De schade wordt op 29.000 euro geschat.

Meppen

Gistermiddag om kwart over één is op de Schullendamm in Meppen een politieagent aangereden. De agent gaf op de Ostroleka brug een stopteken aan een 14 jarige jongen op een brommer. De jongen verminderde vaart en stopte een ogenblik, om vervolgens op de agent in te rijden. De agent raakte hierbij gewond aan zijn knie en kon zijn dienst niet meer voortzetten. De jongen is aangehouden.

Weener

In januari heeft de politie tijdens een controle in een schuur in Weener meerdere spullen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Mogelijk zijn ze in de omgeving van Bunde en Weener gestolen. Foto’s van de spullen vindt u hier https://bit.ly/3wbsCLI Herkent u uw eigendommen neem dan contact op met de politie van Weener.

Papenburg

Op 2 mei is tussen 10.30 en 11.00 uur op de parkeerplaats van een drogist aan de Deverweg in Papenburg een zwarte Mercedes C Klasse aangereden. De auto raakte links achter beschadigd. De schade wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Bunde

Vanmorgen controleerde de grenspolitie op de Neuschanzer Straße bij Bunde een 35 jarige Pool. De man was kort daarvoor te voet de grens overgestoken. De man bleek te worden gezocht wegens uitkeringsfraude in 2021. Hij had nog een boete van 1.170 euro open staan. Omdat hij dit bedrag niet meteen kon voldoen werd hij naar een justitiële inrichting gebracht. Daar mag hij de komende 39 dagen verblijven. Ook werd proces-verbaal opgemaakt omdat hij een geringe hoeveelheid wiet bij zich had.