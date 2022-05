Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MIST | MORGEN WAT REGEN

Het is vanochtend lokaal bewolkt en mistig maar er is ook al wat zon. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en vooral ook stapelwolken. Het wordt vrij warm met in de namiddag een temperatuur van 18 of 19 graden. En dat is dan bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Vanavond neemt de bewolking weer toe en vannacht is het bewolkt met later in de nacht kans op regen. Morgenochtend neemt de regenkans nog toe en morgenmiddag kan er op sommige plaatsen wellicht 2 tot 4 mm aan neerslag vallen. Morgenmiddag vallen er nog enkele buien met veel bewolking, morgenavond is het overwegend droog met opklaringen. Het is morgen koeler met middagtemperaturen van 14 tot 16 graden.

Zondag is de zon er weer bij en dan is het droog met opnieuw een maximum rond 15 graden, maar begin volgende week maken we een sprong tot ongeveer 20 graden. Dat gaat dan nog hand-in-hand met veel zon maar ook wel bewolking, en ook volgende week maar weinig regen. De enige goeie kans op wat regen is dus morgenochtend en morgenmiddag.