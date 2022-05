Kunstenaars tonen hun werk op de kunstmarkt in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG WAT REGEN | NA MORGEN WEER WARMER

Het warme weer van gisteren is dit weekend even weg want het wordt vanmiddag maar een graad of 16 en morgen wordt het ook maar 15 á 16 graden. Dat komt allemaal door een koufront dat aan het passeren is: verspreid valt er wat regen of motregen en vanmiddag kan er nog een flinke bui tot ontwikkeling komen. Veel regen is het allemaal niet maar het kan natuurlijk nuttig zijn voor de tuin. In de loop van de middag en vooral vanavond komen er uit het noorden weer meer opklaringen. De wind wordt vanmiddag matig uit het noorden en daarmee is het vanavond tamelijk fris.

Vannacht daalt de temperatuur tot 5 graden en dan het is vrij helder. Morgenochtend is het dus fris maar het wordt een mooie dag met veel zon en enkele stapelwolken. Er komt een matige wind te staan uit het noorden tot noordoosten; windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is morgen dus 15 á 16 graden.

Volgende week wordt het snel warmer met maandag 20 tot 22 graden en zonnig weer, en dinsdag is 23 of 24 graden haalbaar. Net als maandag is er ook dinsdag nog vrij veel zon, maar later op dinsdag en op woensdag is er kans op wat regen. Er lijkt ook dan nog niet veel te vallen, maar als het warmer is kan een bui altijd wat feller uit gaan vallen.