Aanhouding na steekincident in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERWEGEND ZONNIG | DE KOMENDE DAGEN WARM

Er is zo af en toe nog wat bewolking maar in het algemeen wordt het een zonnige dag met een zwakke tot matige noordelijke wind. Heel warm wordt het door die noordenwind niet: de maximumtemperatuur is vanmiddag 15 á 16 graden.

Maar morgen komt daar slordige 5 graden bij want dan wordt het ’s middags zo’n 21 graden. Dan is er een zwakke oosten- tot zuidoostenwind en tussendoor is er vannacht maar weinig wind. Daardoor kan het korte tijd afkoelen tot tussen de 2 en 4 graden en er is zelfs kans op vorst aan de grond!

De temperatuur gaat morgen dus snel omhoog en dinsdag en woensdag blijft het warm met een zuidwestenwind. Zo krijgen we dinsdag maximumtemperaturen rond 22 graden. Wel komt er dan een zuidwestenwind met een beetje bewolking en woensdag mogelijk ook een bui. Na woensdag gaat de temperatuur een paar graden omlaag en met name vrijdag is er ook kans op een bui.