Jeugdleden gaan sneldammen om Provinciaal Groningse titels

WARFFUM – Vrijdagmiddag 13 mei, vanaf 16:30 uur, kunnen jeugdspelers in de Provincie Groningen strijden om de jeugdtitel sneldammen in de categorie welpen en pupillen. De aspiranten en junioren hebben hun titelstrijd namelijk reeds afgewerkt, samen met de senioren, op zaterdag 12 maart in Warffum, maar kunnen zeker meespelen, echter er staat geen Provinciale titel meer op het spel. Echter juniorenkampioen Joost Meijer van DV Warffum heeft zich afgemeld voor deelname aan het NK.

Speellocatie is het “Kostverlorenkwartier” in de wijk Vinkhuizen

De wedstrijden staan onder auspiciën van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) en vinden plaats in het “Kostverlorenkwartier” in de Groningse wijk Vinkhuizen. Dit is tevens de “thuishaven van Damgenootschap Het Noorden” uit “Stad”, die dit toernooi onder haar hoede heeft. Het speeltempo bedraagt “Fischer 5 basisminuten + 5 seconden per zet”. Met dit tempo duurt een partij ongeveer de 15 á 20 minuten.

Deelname is voor KNDB jeugdleden

Alle damverenigingen in de provincie Groningen, die zijn aangesloten bij de KNDB werden geïnviteerd hun jeugdleden af te vaardigen naar dit evenement. Dat zijn D.V. Warffum, Damclub Roden/Leek, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten. De welpen-, pupillen- en juniorenkampioen mogen dan samen met de 15 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, als aspirantenkampioen, zaterdag 11 juni deelnemen aan het NK sneldammen. Plaats van handeling is waarschijnlijk het Nationaal Denksportcentrum “Den Hommel” in Utrecht.

