Westerwolde op karakter langs SVV’04

SCHOONEBEEK – Op het uiterst fraaie en van alle gemakken voorziene sportpark De Kampen in Schoonebeek boekte Westerwolde zondagmiddag een minimaal overwinning op SVV ’04. Bij aanvang van het duel stonden beide ploegen met een gelijk aantal punten in de middenmoot van de ranglijst, met dien verstande dat Westerwolde een wedstrijd minder had gespeeld. Wat deze middag ook gelijkwaardig was, was het ontbreken van meer dan een half elftal aan basiskrachten bij zowel SVV ’04 als Westerwolde. Hoewel het spelniveau op het hobbelige veld niet altijd om over naar huis te schrijven was, maakten beide teams er vooral een spannend treffen van. Dat Westerwolde uiteindelijke aan het langste eind trok was te danken aan een uithaal van Frank Riks die al in de vijfde minuut doel trof. Door deze overwinning kon Westerwolde deze middag rechtstreekse handhaving in de derde klasse op haar erelijst bijschrijven. En dat mag met recht een puike prestatie worden genoemd.



Al vrij snel na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Knol uit Groningen, kwam Westerwolde na een goed lopende aanval op een 1 – 0 voorsprong. Kevin v.d. Laan wist in de 5e minuut met een prima pass de deze middag als gelegenheidspits opererende Fran Riks te bereiken. Met een mooie schuiver in de lange hoek gaf hij doelman Wesseling van SVV ’04 het nakijken: 0 – 1. Dat Riks mede door deze goal, maar ook door het verdere prima spel van hem naderhand tot man of the match zou worden gekroond, kon niemand op dat moment bevroeden. Ondanks verwoede pogingen van SVV ’04 de gelijkmaker te forceren, bleef het centrale duo Rudolf Riks en Arjen Heidekamp met daarachter sluitpost Henk Hebers, soeverein overeind. Laatstgenoemde verving deze middag trouwens de geblesseerd geraakte vaste doelman Rudie Bergman. Via een aantal vlijmscherpe counters kwam Westerwolde er diverse keren prima uit, hetgeen onder andere jongeling Mikai Luijten de kans gaf de score naar 2 – 0 te tillen. Alleen voor de keeper van SVV ’04 verdween – mede door iets te vroeg schieten – zijn poging net naast het doel. Ook Frank Riks had de mogelijkheid zijn tweede van de middag te maken, maar ook hij had het vizier in de 26e minuut niet helemaal op scherp staan. Derhalve konden beide ploegen dan ook met een 0 – 1 stand naar de kleedkamers.



In de tweede helft een gemiddeld toch wel iets sterker SVV ’04, maar de verdediging van Westerwolde gaf geen krimp en doelman Hebers onderscheidde zich met een aantal fraaie reddingen. De partij voetbal kreeg wel meer en meer het karakter van een vechtwedstrijd, waarin een overtredinkje links en rechts niet werd geschuwd. Echt grote kansen vielen er aanvankelijk dan ook niet noteren. Dat veranderde toen SVV ’04 in de slotfase een aantal corners kreeg te nemen die voor het nodige gevaar in de doelmond van de gasten uit Vlagtwedde zorgde. Mede door de geboden ruimte hadden Mikai Luijten en Julian Smid namens Westerwolde in de slotfase nog de mogelijkheid het duel definitief in het slot te gooien, maar hun inzetten verdwenen langs de verkeerde kant van lat en paal. Jammer genoeg moest invaller Joran Luijten in de extra toebedeelde tijd na een fikse elleboogstoot, die hem een flink gekwetste neus opleverde, het veld vroegtijdig verlaten. Maar vooral op karakter trok Westerwolde de wedstrijd over de streep en kon er gevierd worden dat in het eerste volle seizoen op eigen kracht het verblijf in de derde klasse met een jaar verlengd kan worden.



Zonder al te veel zorgen kan Westerwolde nu beginnen aan de resterende vijf wedstrijden van de competitie, te beginnen komende donderdag (12 mei) als kampioenskandidaat nummer één Musselkanaal om 19.30 uur op De Barlage wordt ontvangen. Mocht dit duel net zo’n spannend treffen worden als de eerste wedstrijd tussen beide ploegen, dan kan het publiek het nodige vermaak verwachten. Alle reden dus om komende donderdagavond massaal naar het sportpark in Vlagtwedde te komen.



Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Mark Geukes (65e min. Elroy v.d. West) – Arjen Heidekamp – Rudolf Riks (C) – Thorben Hulsman – Merill Wakker (75e min. Tex van Kalmthout) – Kevin v.d. Laan – Julian Smid – Merijn te Velde (65e min. Joran Luijten / 92e min. Wilco Huls) – Frank Riks – Mikai Luijten



Scheidsrechter: dhr. M. Knol

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100



Tekst en foto’s: Harm Jan Pleiter