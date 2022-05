Kinderen basisscholen planten zonnebloemen bij Zonnepark Pekela

OUDE PEKELA – Vandaag zijn door leerlingen van de basisscholen Zevensprong, Hendrik Wester, Feiko Clockschool en de Willibrordusschool zonnebloemen bij Zonnepark Pekela geplant. Dit deden zij op uitnodiging van de initiatiefnemers van Zonnepark Pekela.

Met het planten van de zonnebloemen willen de initiatiefnemers het belang van duurzame energie en biodiversiteit onder de aandacht brengen van de kinderen. Vanochtend hebben de bestuursleden van Pekela Duurzaam de verschillende scholen bezocht om bij de deelnemende klassen iets te vertellen

over het Zonnepark Pekela wat in aanbouw is. Vervolgens zijn kinderen van de verschillende scholen ontvangen op het terrein van Zonnepark Pekela om zonnebloemen te planten.



Sight Landscaping, het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het aanplanten van al het groen in het zonnepark, heeft de kinderen meer verteld over de zonnebloemen. Daarnaast hebben zij de kinderen geholpen met het planten van de stekjes. De planten zullen goed zichtbaar zijn, zodat de groei van de

zonnebloemen goed kan worden waargenomen. Ook voor de kinderen die er niet bij konden zijn omdat ze ziek waren werden door hun klasgenootjes zonnebloemen geplant. Coen Oosterveld voorzitter van Pekela Duurzaam: “van af het begin zijn met bijeenkomsten de inwoners van Pekela bij de ontwikkeling van de plannen betrokken. Wij wilden ook graag de jeugd van Pekela betrekken bij dit zonnepark. Vandaar dit initiatief om gezamenlijk met de scholen zonnebloemen te planten”



De bouw van het zonnepark wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. Per jaar wekt het park ongeveer 56 miljoen kWh per jaar op. De initiatiefnemers van dit zonnepark zijn Schoorlemmer Landbouw, Dun Agro, Pekela Duurzaam, Windunie, Solar Proactive, Ilos GMBH en Bronnen VanOns.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.pekelazonnepark.nl

Ingezonden door: Coen Oosterveld vz. Pekela Duurzaam