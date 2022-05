DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vrijdag zijn in de namiddag/vroege avond inwoners van Haren/Emmeln het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Zij werden door iemand gebeld die zich voordeed als zijnde een politieagent. Deze vertelde dat hun dochter een dodelijk ongeval had veroorzaakt en vast zat. Na het betalen van een borgsom zou zij weer op vrije voeten worden gesteld. De slachtoffers kregen meerdere personen aan de lijn die zich bekend maakten als agenten en een Officier van Justitie. Uiteindelijk overhandigden de slachtoffers om half zes die middag op de parkeerplaats van de Combi aan de Emmelner Straße in Haren een groot geldbedrag aan een onbekend persoon. Hij wordt beschreven als een man van 50-60 jaar met kort grijs haar en zwart/grijze baardgroei. Hij had een midden-Europees uiterlijk en droeg een grijze trui. Na de overhandiging van het geld is de man te voet via het voetpad langs de Bundesstraße 408 in de richting van het centrum en de kerk vertrokken. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over deze persoon; is hij op de trein gestapt of in een personenauto? Informatie kunt u doorgeven aan de politie van Haren.

Haren, Lathen, Meppen

Gistermorgen vond een vooraf aangekondigde demonstratie, met als thema de discriminatie van Russisch sprekende inwoners van Duitsland, plaats. De demonstranten verzamelden zich om kwart voor elf in 50 auto’s op het marktplein in Haren. Vervolgens reden zij in kolonne via Meppen naar Lathen. Daar werd een uur pauze ingelast, om vervolgens weer naar het marktplein Haren te vertrekken. Om half drie was de demonstratie, die over het algemeen zonder problemen verliep, ten einde.

Papenburg

Zaterdag is tussen 11.30 en 14.00 uur op de parkeerplaats achter de Volksbank in Papenburg aan het Haubtkanal links een geparkeerde zwarte Renault Twingo aangereden. De auto liep aan de achterzijde van de bestuurderskant voor 500 euro schade op. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Vrijdag is tussen 11.25 en 11.35 uur op de parkeerplaats bij het Dever park in Papenburg een blauwe Audi A6 aangereden. De auto stond achter een snackwagen geparkeerd en raakte aan de rechter voordeur beschadigd. De schade wordt op 500 euro geschat.

Vanmorgen is om 11 uur bij een aanrijding op het Mittelkanal rechts in Papenburg een 47 jarige fietsster zwaargewond geraakt. Ze werd aangereden door een 55 jarige bestuurster van een VW, toen deze rechtsaf de Am Vosseberg wou inslaan. De automobiliste zag daarbij de vrouw, die op haar e-bike op het fietspad reed, over het hoofd.

Bunde/Boen

Tussen 7 mei 10.30 uur en 8 mei 11.30 uur is in het buurthuis aan de Boenster Hauptstraße ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam in te slaan. Uit de keuken en de voorraadkamer werden glazen, theepotten, een waterkoker en meerdere huishoudelijke artikelen gestolen. Een deel van de gestolen goederen is in de buurt teruggevonden.

