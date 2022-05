Kunstenaars tonen hun werken tijdens de Kunstroute Sellingen-Zuid

SELLINGEN – Op 5 en 6 juni wordt de Kunstroute Pinksteren – Sellingen Zuid georganiseerd.



Op beide Pinksterdagen organiseren vijf kunstenaars in Sellingen Zuid een kunstroute. De kunstenaars stellen van 11.00 – 17.00 uur hun huis en tuin ter beschikking, zodat er met de aanwezige zomergasten, die op diverse locaties aanwezig zullen zijn, weer een mooie interessante route ontstaat.



Al een paar jaar trekt deze route in twee dagen meer dan 1.000 bezoekers. De toegang is gratis. Deze route is een promotie voor de kunst in Westerwolde en omgeving. Tijdens de route is er de mogelijkheid om kunst te kopen of om een opdracht te geven voor het maken van een mooi persoonlijk kunstwerk.



Meer informatie kunt u vinden op www.kunstroute-pinksteren.nl en op facebook Kunstroute Pinksteren.

