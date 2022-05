Open dag bij hockeyclub Winschoten

WINSCHOTEN – Hockeyclub Winschoten (HCW) organiseert woensdag 18 mei een Open Dag! De middag is zo ingedeeld dat er voor alle leeftijdscategorieën wat te doen is. De jongste jeugd kan ervaren hoe leuk de sport is maar ook voor de oudere jeugd staan enthousiaste trainers en jeugdleden klaar om leuke en korte oefeningen te doen. Jeugd die nu al op een sport zit maar eigenlijk best naar iets anders op zoek is, hebben nu de kans om eens te kijken hoe het bij een andere (team)sport er aan toe gaat. Hockey is stoer, technisch en snel maar ook gezelligheid staat bij de club hoog in het vaandel. Kortom een ideale sport voor zowel jongens als meisjes!

De Open Dag is van 15.00 uur tot en met 18.00 uur. Er is dan vrije inloop. Kinderen en jeugd vanaf 4 jaar kunnen deelnemen aan verschillende hockeyclinics.

Voor alle deelnemers ligt er een informatiepakket klaar. De Open Dag is gratis en in sportkleding komen is voldoende om mee te doen. Bitjes en sticks zijn op de club aanwezig. Voor diegene die niet op de Open Dag aanwezig kunnen zijn bestaat er de mogelijkheid om drie keer gratis mee te trainen. Meer informatie over de club en de trainingstijden zijn te vinden op https://www.hcwinschoten.nl/

Over HCW

HCW is opgericht in 1929 en telt op dit moment 180 actieve leden. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen al meedoen. Naast hockeytrainingen worden diverse activiteiten georganiseerd zoals vrijdagavond toernooitjes, spooktochten en het jaarlijks terugkerende hockeykamp.. Trainingen worden gegeven op de kunstgrasvelden aan de st. vitusholt 7e laan 8 (achter het BATO-veld).

Ingezonden