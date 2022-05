Open dag bij Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 21 mei houdt Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde van 10.00 uur tot 14.00 uur een open dag.



Er worden 13 verschillende lessen gepresenteerd. In de fitnesszaal wordt van 10.00 uur t/m ongeveer 11.30 uur les gegeven. De nieuwe groepslessen komen er ook in voor.



Daarnaast worden er nieuwe sportdrankjes gepromoot. Deze worden tijdens de open dag gratis aan leden en bezoekers uitgedeeld. Natuurlijk staat er ook een kop koffie of thee klaar.

Sport en Trainingscentrum Schoolstraat 30, 9541 CK Vlagtwedde

Ingezonden