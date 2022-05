WINSCHOTEN – De politie is op zoek naar de eigenaar van een damesfiets en een paar sportschoenen.

Vanmorgen vroeg werden op de Pieter Smitbrug een damesfiets en een paar sportschoenen aangetroffen. Agenten hebben deze meegenomen naar het bureau.

Graag komt de politie in contact met de eigenaar van deze goederen. Ben jij de eigenaar? Neem dan contact op via 0900-8844 of kom langs op het Politiebureau aan de Beertsterweg 32 in Winschoten.